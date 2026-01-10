Irán incomunicado mientras Pahvalí alienta a manifestantes tras dos semanas de protestas

Redacción Internacional, 10 ene (EFE).- Irán cumple este sábado dos semanas de protestas masivas que han causado más de 50 muertos, alentadas por Reza Pahvalí, hijo del último sha de Persia, que ha animado a los iraníes a seguir manifestándose este fin de semana e iniciar una huelga general para doblegar a la República Islámica del ayatolá Ali Jameneí, mientras el país lleva casi 48 horas sin acceso a internet ni telefonía internacional.

"Nuestro objetivo ya no es simplemente salir a las calles; el objetivo es prepararnos para tomar los centros de las ciudades y mantenerlos", dijo en redes sociales Pahlaví, que vive en el exilio desde que la revolución islámica encabezada por Ali Jameneí derrocara a su padre en 1979.

En un mensaje en farsi publicado en su cuenta de X con un vídeo, Pahlaví volvió a pedir a los iraníes que salgan a manifestarse este fin de semana, a las 18.00 hora local (14:30 GMT) del sábado y el domingo, con banderas, imágenes y símbolos nacionales.

También aseguró que se prepara para "volver a la patria" para, en el "momento de la victoria de nuestra revolución", poder "estar al lado" de la "gran nación de Irán".

A los habitantes de esa nación se dirigió también este sábado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

"Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán", escribió escuetamente Rubio en su cuenta de X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha venido advirtiendo de una posible intervención en Irán ante la violencia ejercida contra los manifestantes, que en principio se quejaban por la mala situación económica del país, aunque luego extendieron las quejas hacia el líder supremo y la República Islámica.

Por su parte, el Ejército de Irán aseguró este sábado que enfrentará seriamente cualquier "complot" auspiciado por Estados Unidos para incitar a la inestabilidad y perturbar la seguridad de la República Islámica.

En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, el Ejército instó a la población a "mantenerse alerta" y frustrar los "complots hostiles que buscan incitar la inestabilidad y los disturbios" en el país.

El Ejército de Irán añadió que el "agresivo" y "perverso" Gobierno de Estados Unidos ha urdido conspiraciones para recuperar su dominio sobre el pueblo iraní, y defendió que Washington se ha unido al "régimen sionista criminal", en alusión a Israel, y a "grupos terroristas" para perturbar la seguridad de la República Islámica de Irán.

Las protestas, que comenzaron comerciantes del Gran Bazar de Teherán el 28 de diciembre y se han ido extendiendo a más de cien ciudades, acumulan decenas de muertos, según denuncian oenegés opositoras radicadas en el extranjero.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo (Noruega), notificó el viernes que son al menos 51 los muertos desde el 28 de diciembre.

Por su parte, la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, habla de al menos 65 muertos y 2.311 detenidos. EFE

