Guatemala extradita a EE.UU. al primer reclamado por narcotráfico de 2026

Ciudad de Guatemala, 10 ene (EFE).- Las autoridades de Guatemala extraditaron a Estados Unidos al guatemalteco Hamilton Josué Paz Fuentes, alias La Osa, requerido por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, confirmaron este sábado fuentes oficiales.

Paz Fuentes se convirtió en el primer extraditado de 2026 por delitos de narcotráfico tras agotarse las instancias jurídicas en el país centroamericano, según informó el Ministerio de Gobernación.

El operativo de entrega se realizó en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), donde el sujeto fue puesto bajo custodia de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés).

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, La Osa es señalado de colaborar en el traslado de grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia territorio estadounidense y de blanquear capitales ilícitos para el cartel de Sinaloa, organización que Washington designa como grupo terrorista extranjero.

La detención del presunto narcotraficante se produjo el 12 de septiembre de 2025 en el departamento de San Marcos, fronterizo con México, gracias a unidades financiadas por la oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL).

Según los registros de la Policía Nacional Civil (PNC), Paz Fuentes lideraba una estructura criminal que utilizaba la vía marítima para mover droga a través de Nicaragua y El Salvador.

La justicia estadounidense, específicamente una corte de Florida, reclama al guatemalteco por el delito de conspiración para el traslado de cinco o más kilogramos de cocaína.

Cifras oficiales de la cartera del Interior detallan que, durante 2025, las fuerzas antinarcóticos capturaron a 19 personas pedidas en extradición por EE.UU. por delitos de narcotráfico.

Asimismo, desde el inicio de la administración del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, en enero de 2024, suman 38 los traficantes de droga detenidos bajo esta condición.

Debido a su posición geográfica, Guatemala funciona como un puente estratégico para los carteles internacionales que movilizan estupefacientes hacia el principal mercado de consumo. En los últimos dos años, las autoridades locales han incautado más de 28 toneladas de cocaína en el territorio nacional.