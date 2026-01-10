Agencias

Eslovaquia anuncia próxima firma de un acuerdo con EE UU para un nuevo reactor nuclear

Estambul, 10 ene (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, anunció este sábado que el próximo viernes firmará en Estados Unidos un acuerdo marco para la cooperación nuclear con vistas a la construcción de un nuevo reactor, en planificación desde hace meses.

"Queremos construir, en cooperación con socios estadounidenses, un gran bloque nuevo, enteramente de propiedad pública y con una potencia de casi 1.200 megavatios en el terreno del reactor que ya existe en Jaslovské Bohunice", dijo Fico a la prensa, según informa el diario eslovaco Novy Cas.

Fico hizo estas declaraciones tras una comida con el presidente eslovaco, Peter Pellegrini, y el presidente del Parlamento, Richard Rasi, indicando que la firma tendría lugar en Washington el próximo viernes, 16 de enero.

El acuerdo se lleva fraguando desde el verano pasado y se prevé que Eslovaquia encargará la construcción a la empresa estadounidense Westinghouse, si bien la oposición eslovaca ha criticado que se le adjudique el contrato, valorado en 15.000 millones de euros, sin una licitación.

Eslovaquia produce actualmente el 63 % de su energía con los dos bloques de la central atómica de Jaslovské Bohunice, a 60 kilómetros al noreste de Bratislava, y los tres de Mohovce, al suroeste del país, todos ellos de un tipo diseñado y desarrollado en la antigua Unión Soviética.

Se estima que el nuevo reactor, mucho más potente, podrá funcionar dentro de unos 15 años. EFE

