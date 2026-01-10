Agencias

El rey Mohamed VI en reposo por un problema lumbar

Rabat, 10 ene (EFE).- El rey de Marruecos, Mohamed VI, se encuentra en "reposo funcional" y sigue tratamiento médico por una afección lumbar, según informó este sábado la agencia oficial marroquí MAP.

Mohamed VI "sufre una lumbosciatalgia mecánica, asociada con una contractura muscular, sin signos de gravedad", según el médico personal del monarca, citado por la agencia.

Este dolor lumbar, continúa la fuente, requiere "tratamiento médico adecuado y un periodo de reposo funcional" que la nota no especifica.

Mohamed VI, de 62 años, apareció por última vez en público en Marruecos el pasado octubre y ha sido el gran ausente en la Copa Africana de Naciones que se disputa en el país y que fue inaugurada por el príncipe heredero, Moulay el Hasan. EFE

EFE

