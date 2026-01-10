Agencias

El rey de Marruecos indulta a 1.386 personas con motivo de la fiesta nacional

Guardar

Rabat, 10 ene (EFE).- El rey Mohamed VI de Marruecos indultó este sábado a 1.386 personas con motivo del 82 aniversario de la presentación del Manifiesto de la Independencia, que reclamó el fin del protectorado francés y español en 1944.

El indulto alcanza a 15 presos condenados por extremismo y terrorismo, según un comunicado del Ministerio de Justicia.

El indulto real incluye la liberación de presos o la reducción de sus penas, la conmutación de las penas de muerte o cadena perpetua, y el perdón de las multas o las penas de prisión para los que están en libertad.

El Manifiesto de la Independencia fue un texto firmado por decenas de personalidades del nacionalismo marroquí, que representaban a todos los sectores de la sociedad en coordinación con el entonces sultán Mohamed V.

El documento, que fue rechazado por las autoridades coloniales, se considera un hito en la historia de Marruecos y un símbolo de la lucha por la soberanía y la unidad nacional. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Marco Rubio certifica el "fin del sistema internacional" por su "derroche" e "ineficacia"

El jefe de la diplomacia estadounidense anunció el abandono de su país en decenas de entidades internacionales, señalando, según sus palabras, que “la era de los cheques en blanco para la burocracia internacional ha terminado” y calificando el modelo vigente de “obsoleto”

Marco Rubio certifica el "fin

La UE pide el fin de los enfrentamientos entre Ejército y FDS en Alepo

Bruselas exige a las partes en conflicto respetar el alto el fuego anunciado, instando a reanudar el diálogo político y proteger a la población, subrayando que la estabilidad nacional es fundamental para un proceso de transición adecuado en Siria

La UE pide el fin

Eslovaquia anuncia próxima firma de un acuerdo con EE UU para un nuevo reactor nuclear

Infobae

(Crónica) Thierry Ndikumwenayo, octavo, mejor español en el Mundial de cross

Thierry Ndikumwenayo entró en la historia del cross country tras alcanzar la octava posición en Tallahassee, mejor desempeño nacional desde 1989, guiando a España hasta el séptimo lugar absoluto y destacando como principal representante europeo

(Crónica) Thierry Ndikumwenayo, octavo, mejor

La familia de la presa liberada en Venezuela agradece a Zapatero ayuda para excarcelación

Infobae