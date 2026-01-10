El rey de Marruecos indulta a 1.386 personas con motivo de la fiesta nacional

Rabat, 10 ene (EFE).- El rey Mohamed VI de Marruecos indultó este sábado a 1.386 personas con motivo del 82 aniversario de la presentación del Manifiesto de la Independencia, que reclamó el fin del protectorado francés y español en 1944.

El indulto alcanza a 15 presos condenados por extremismo y terrorismo, según un comunicado del Ministerio de Justicia.

El indulto real incluye la liberación de presos o la reducción de sus penas, la conmutación de las penas de muerte o cadena perpetua, y el perdón de las multas o las penas de prisión para los que están en libertad.

El Manifiesto de la Independencia fue un texto firmado por decenas de personalidades del nacionalismo marroquí, que representaban a todos los sectores de la sociedad en coordinación con el entonces sultán Mohamed V.

El documento, que fue rechazado por las autoridades coloniales, se considera un hito en la historia de Marruecos y un símbolo de la lucha por la soberanía y la unidad nacional. EFE