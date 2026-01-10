El hermano del encarcelado expresidente Vizcarra busca ganar elecciones para reivindicarlo

Lima, 9 ene (EFE).- El candidato a la Presidencia de Perú Mario Vizcarra, hermano del expresidente peruano Martín Vizcarra, realizó este viernes su primer acto electoral mientras pelea para seguir en la carrera presidencial y reivindicar el honor de su hermano, condenado a prisión por corrupción, en una sentencia que califican de injusta y arbitraria.

En su discurso, Mario Vizcarra acusó a los partidos conservadores que dominan el Congreso (Parlamento) de haber "armado un muñeco" (inventado un caso) que llevó a la cárcel a su hermano, y además, intentar inhabilitar ahora su candidatura presidencial al encontrar que hace 21 años tuvo una condena por peculado (malversación de fondos públicos) que ya cumplió.

"Esa mafia corrupta se pensaba que con eso terminaban con Vizcarra, pero no sabían que tenía un hermano que lo va a defender siempre. Decían que no sabían cómo era mi cara, pues ya saben quién soy yo. Se mueren de miedo porque saben que los voy a derrotar en las próximas elecciones", remarcó el hermano del exmandatario.

El candidato del partido Perú Primero recordó que Vizcarra, condenado a 14 años de cárcel por recibir sobornos cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), ya se enfrentó como presidente a los partidos que controlan el Congreso, liderados por el fujimorismo, cuando clausuró la cámara en 2019 al oponerse a las reformas políticas y judiciales que promovía el entonces gobernante.

Mario Vizcarra sostuvo que en su equipo hay gente preparada para enfrentar el auge del crimen organizado, tras situarse la inseguridad como la principal preocupación de los peruanos para estas elecciones.

También solicitó un minuto de silencio al cumplirse este viernes tres años de la llamada masacre de Juliaca, donde dieciocho personas, entre ellas varios menores de edad, murieron presuntamente por disparos de la Policía durante la represión contra el encarcelamiento del presidente Pedro Castillo (2021-2022) y la ascensión al poder de su vicepresidenta Dina Boluarte (2022-2025), que gobernó hasta octubre sostenida por el Congreso.

"Eso no lo vamos a olvidar. Esa sangre la vamos a vengar. Cuando lleguemos al poder vamos a pasar cuentas", advirtió Mario Vizcarra al calificar a Boluarte como "títere" puesto por "la mafia del Congreso".

Antes de la intervención del candidato, y bajo gritos de 'Vizcarra libertad', se proyectó un video aparentemente generado con inteligencia artificial (IA) de Martín Vizcarra, quien enfatizó que su partido "no se deja manipular" y "no les van a doblegar".

En las elecciones presidenciales de Perú hay inscritos hasta el momento 35 candidatos presidenciales, la gran mayoría de derechas, con una primera vuelta convocada para el 12 de abril y una eventual segunda vuelta el 6 de junio. Antes de la condena recibida, Martín Vizcarra figuraba entre los candidatos con mayor intención de voto según varias encuestas.