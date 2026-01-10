Agencias

Ejército israelí mata a tres presuntos terroristas que cruzaron la línea amarilla en Gaza

Jerusalén, 10 ene (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mataron este sábado a tres presuntos "terroristas que cruzaron la línea amarilla" en la Franja de Gaza y "representaban una amenaza inmediata" para sus brigadas, señaló un comunicado.

Según la nota, uno de ellos "intentó robar equipo de las FDI y huyó" y después fue eliminado por la fuerza aérea, mientras en dos incidentes adicionales en el norte de la Franja de Gaza fueron abatidos "varios terroristas" que supuestamente también cruzaron la 'línea amarilla'.

El Ejército israelí ha matado a al menos 439 personas en la Franja desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó el viernes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior y, por lo tanto, tampoco incluye estas víctimas mortales.

Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada 'línea amarilla', una nueva frontera imaginaria, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

La ofensiva israelí desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha matado a al menos 71.412 palestinos y ha dejado 171.304 heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según los últimos datos compartidos por Sanidad. EFE

