Agencias

EEUU alerta de que milicias armadas en Venezuela buscan estadounidenses y pruebas de apoyo

Guardar

Nueva York, 10 ene (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos alertó este sábado de que hay milicias armadas en Venezuela que buscan estadounidenses o pruebas de "apoyo a EE.UU." y reiteró la llamada a sus ciudadanos para que no viajen o salgan "inmediatamente" del país caribeño al reanudarse los vuelos internacionales.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado actualizó su recomendación para Venezuela, que sigue teniendo el nivel más alto de riesgo para los estadounidenses, para indicar por reportes sobre las milicias y pedir "precaución" a los ciudadanos que están allí.

"Antes de salir, los ciudadanos estadounidenses deberían tomar precauciones y conocer su entorno. Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, cortando carreteras y registrando vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos", indica el aviso. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

EEUU realiza "ataques a gran escala" sobre objetivos de Estado Islámico en Siria

El Pentágono confirma bombardeos masivos coordinados en Siria tras el ataque mortal sufrido en Palmira, buscando frenar nuevas agresiones y asegurar la protección de aliados, en una operación que reafirma la promesa estadounidense de represalias contundentes a los responsables

EEUU realiza "ataques a gran

Fiscalía mexicana libera a presunta implicada en el asesinato del alcalde Carlos Manzo

Infobae

1-1. Pepelu, de penalti, salva un punto para el Valencia en el minuto 87

1-1. Pepelu, de penalti, salva

Delcy Rodríguez subraya que existe un gobierno constitucional y "no hay incertidumbre"

La mandataria provisional ha reafirmado públicamente la legitimidad de la actual administración tras la captura de Maduro, insistiendo en el respaldo popular, mientras miles de simpatizantes marchan para exigir su retorno y el de Cilia Flores

Delcy Rodríguez subraya que existe

Ascienden a ocho los muertos tras un derrumbe en un vertedero de la isla de Cebú, Filipinas

Ascienden a ocho los muertos