Detienen a dos vinculados a disidencias de FARC en zona de Ecuador fronteriza con Colombia

Guayaquil (Ecuador), 10 ene (EFE).- La Policía y el Ejército de Ecuador detuvieron a dos supuestos integrantes del grupo delictivo Los Chechenos, vinculados con el Frente Iván Ríos, una disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante una operación ejecutada en la provincia fronteriza de Esmeraldas, informaron este sábado ambas instituciones.

Uno de los dos capturados fue identificado como Deret Argel A. Q., alias Dere, presunto líder de Los Chechenos en la zona, mientras que el otro es Manto Bryan M. B.

Según la Policía, ambos serían los presuntos responsables de cometer delitos como secuestro extorsivo, tráfico de drogas, desapariciones, sicariatos (asesinatos por encargo), minería ilegal, tráfico de armas y municiones, y tráfico ilícito de hidrocarburos.

Las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos en el municipio de Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, en medio de los cuales se produjo un enfrentamiento armado. Sin embargo, los hombres fueron "neutralizados" y detenidos.

El Ejército añadió que se decomisaron dos armas de fuego, entre ellas un fusil; municiones, una granada de mano, un cuchillo, dos dispositivos móviles y otros indicios.

Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas delictivas nacionales, que fueron denominadas como "terroristas", y que son consideradas como las causantes de la violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

Algunas de estas organizaciones criminales se han aliado con disidencias de las FARC en actividades como la minería ilegal, lo que llevó a Noboa a incluir a varios grupos extranjeros en su "guerra" contra el crimen organizado. EFE

