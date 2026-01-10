Delcy Rodríguez justifica las negociaciones para la apertura de embajadas con EEUU como método de "denuncia"

La entrega de medicamentos procedentes de Brasil, en respuesta a la escasez causada por los bombardeos a depósitos de suministros médicos en Venezuela, ha sido uno de los gestos recientes destacados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Durante una ronda de llamadas con los mandatarios de España, Colombia y Brasil, Rodríguez explicó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva la situación crítica que atraviesa Venezuela tras los ataques armados que impactaron en infraestructuras de salud, lo que llevó al gobierno brasileño a enviar ayuda médica. En ese contexto, la dirigente insistió en que estos pasos forman parte de una estrategia orientada a la protección del pueblo venezolano y al fortalecimiento del país en medio de la crisis provocada por la intervención militar estadounidense, tal como publicó Europa Press.

Según informó Europa Press, Rodríguez confirmó negociaciones activas entre las autoridades de Caracas y Washington orientadas a explorar la reapertura gradual de las embajadas en ambos países. Subrayó que esta iniciativa constituye un canal para reiterar la denuncia contra la intervención militar que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Durante un discurso emitido en la cadena nacional de Venezuela, la presidenta encargada declaró: "¿Con qué objetivo (se exploran canales para la apertura de embajadas)? Reiterar la denuncia contra la agresión que sufrió nuestro pueblo, porque nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras niñas, nuestros niños fueron profundamente impactados por una agresión de esta naturaleza".

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a Europa Press que diplomáticos estadounidenses, junto con personal de seguridad de la Unidad de Exteriores de Venezuela, incluido el encargado de negocios John McNamara, viajaron a Caracas para evaluar la viabilidad de una reapertura paulatina de las misiones diplomáticas. El medio europeo detalló que esta visita se enmarca en un proceso exploratorio iniciado por Venezuela con Washington, enfocado en restablecer las representaciones oficiales y reactivar los canales formales de comunicación bilateral.

El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, reiteró que el inicio de este proceso es de naturaleza diplomática y tiene como propósito específico reanudar gradualmente las relaciones consulares y diplomáticas, luego de un prolongado periodo de distanciamiento entre ambos gobiernos tras la crisis derivada de la toma de Maduro.

Rodríguez, por su parte, recalcó que la respuesta de Venezuela a lo que calificó como “agresión por parte de una potencia nuclear” se dará exclusivamente a través de la vía diplomática. Expresó su determinación de “defender la paz, la estabilidad, el futuro, la independencia y la soberanía” de Venezuela, guiada por la denominada diplomacia bolivariana de paz. "Nos vamos a ver cara a cara en la diplomacia y nosotros iremos con nuestra diplomacia bolivariana de paz a defender la paz de Venezuela, la estabilidad de Venezuela, el futuro, a defender nuestra independencia y a defender nuestra soberanía sagrada e irrenunciable", manifestó la mandataria provisional, según recogió Europa Press.

Según publicó Europa Press, la presidenta encargada agradeció de manera pública a Qatar por su papel de intermediario, destacando que gracias a la mediación de ese país se logró obtener la primera evidencia de vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras su captura. Añadió que el gobierno qatarí no sólo facilitó la confirmación del estado de los líderes venezolanos, sino que también abrió canales de diálogo con la administración estadounidense.

Rodríguez manifestó que los esfuerzos internacionales para proteger a la población venezolana incluyen también la diplomacia activa con gobiernos de la región y de Europa. Informó que en comunicación con los presidentes de España, Colombia y Brasil compartió detalles sobre la magnitud de las operaciones armadas ejecutadas por fuerzas extranjeras en territorio venezolano. Indicó que, como resultado de la destrucción de instalaciones médicas y la interrupción de suministros, la cooperación internacional se ha convertido en un aspecto esencial para atender la emergencia sanitaria.

Según consignó Europa Press, la mandataria enfatizó que Venezuela procura un retorno seguro tanto del presidente Nicolás Maduro como de la primera dama, bajo el compromiso de preservar las reivindicaciones históricas y la soberanía nacional frente a cualquier agresión proveniente del exterior. "Así que son noticias que quería darlas sentada para que se entienda el camino que estamos tomando, un camino para fortalecernos. Un camino para protegernos, pero que es un camino también para levantar nuestras banderas de reivindicación y es un camino que nos permita asegurar el retorno del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores", sostuvo Rodríguez durante su comparecencia.

La combinación de esfuerzos diplomáticos, agradecimientos a gobiernos aliados y la puesta en marcha de canales formales con Estados Unidos ha marcado la agenda política de Venezuela tras los incidentes recientes. El medio Europa Press reportó que, en este escenario, las negociaciones sobre las embajadas se plantean no como una normalización tradicional sino como una medida puntual para soportar la narrativa oficial de denuncia y autodeterminación nacional frente a la intervención de fuerzas extranjeras.