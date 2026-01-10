Contramanifestación el lunes en Teherán para condenar los "disturbios", según medio local

Redacción Internacional, 10 ene (EFE).- La Plaza de la Revolución de Teherán será escenario el lunes de una "gran manifestación pública" para condenar los "disturbios terroristas" que llevan sucediéndose durante días por multitud de ciudades de Irán, según aseguró este sábado la agencia iraní Tasnim.

La versión persa de Tasnim, una de las pocas páginas web que actualizan información en mitad del bloqueo de internet que alcanza ya las 48 horas en la República Islámica del ayatolá Ali Jameneí, señala que diferentes sectores de la sociedad iraní condenarán el lunes "los crímenes de los terroristas armados y saboteadores".

En otros artículos de la agencia iraní, acompañados con imágenes, se atribuye a "alborotadores terroristas armados" la quema de coches o ataques a mezquitas durante las últimas jornadas.

Según Tasnim, una "gran multitud" de ciudadanos de Teherán acudió en la noche de este sábado a las mezquitas de la capital iraní para condenar la "profanación de lugares religiosos por parte de alborotadores".

Las autoridades iraníes vienen defendiendo que, si bien las protestas empezaron (el día 28 de diciembre, debido a la mala situación económica que atraviesa el país) siendo pacíficas, se han ido tornando violentas porque así lo ha incentivado Estados Unidos en coordinación con Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido reiteradamente de una posible intervención en Irán si se reprime con fuerza a los manifestantes. Habrían muerto en las protestas entre 51 y 65 personas, según las últimas cifras ofrecidas el viernes por oenegés opositoras del régimen iraní radicadas en Estados Unidos y Noruega.

En una carta remitida este sábado a las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno de Irán condenó la "persistente, ilegal e irresponsable conducta de Estados Unidos", al que acusó de "interferir en los asuntos internos de Irán mediante amenazas, incitaciones y la deliberada incentivación a la inestabilidad y la violencia".

"Con declaraciones incendiarias, señales políticas y amenazas públicas, ellos han incentivado la violencia, apoyado grupos terroristas, incitado la desestabilización social y buscado transformar protestas pacíficas en un desorden violento", expuso el texto del embajador iraní en la ONU, Amir Saeid Iravani.

La carta se envió a la ONU cuando se cumplen catorce días de protestas, que empezaron comerciantes del Gran Bazar de Teherán en contra de la caída del precio de la moneda (rial) o la elevada inflación, y que se fueron extendiendo después por más de cien ciudades, en las que también se han escuchado quejas contra la República Islámica y el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Este sábado, además, se cumplieron 48 horas sin acceso a internet en Irán, donde tampoco funciona la telefonía móvil, según reportó en X Netblocks, plataforma que supervisa el tráfico y la censura en internet.

Mientras 90 millones de iraníes están "silenciados" sin internet, "los líderes del régimen han seguido" posteando su "versión" en la red, añadió Netblocks en su publicación. EFE