Carvajal: “Mañana va a ser un día importante para Vinícius”

Yeda (Arabia Saudí), 10 ene (EFE).- Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, defendió a su compañero, el brasileño Vinícius Junior, quien suma 16 partidos sin marcar, se mostró convencido de que el clásico de este domingo, en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona será “un día importante para ‘Vini’ y restó importancia a los piques que vive durante los encuentros.

“Vini es un jugador importantísimo para nosotros y sabe la importancia que tiene para nosotros. Va a hacer un grandísimo partido mañana y él ya ha vivido el run run, partidos sin marcar goles o que su juego no se ahora mismo el mejor que pueda dar… pero está clarísimo que Vinícius es un jugador increíble y estoy convencido de que mañana va a ser un día importante para él”, comentó en rueda de prensa.

“Vinícius es suficientemente maduro y profesional para no entrar en esos piques. A él le gusta que el rival le pique porque él también pica y él se crece ante ese tipo de situaciones, que le motiva aún más para hacer un buen partido”, valoró sobre los intercambios de palabras con rivales y entrenadores.

Uno de ellos, con Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en el derbi del pasado jueves, tras el que, el técnico, se dirigió a Carvajal para comentarlo.

“Tenemos un aprecio mutuo. Defendemos a nuestro club a muerte. Él me dio su impresión y yo la mía Y nos lo quedamos para nosotros. Lo importante e que estamos en la final con la oportunidad de levantar un nuevo título”, explicó sobre lo que hablaron, sin querer entrar en detalles.

Por otro lado, Carvajal tampoco quiso echar más leña al fuego del encontronazo que tuvo con Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, en el clásico del pasado mes de octubre en Liga.

Encuentro en el que las palabras de Lamine Yamal días antes del clásico marcaron la previa del partido… y el propio partido. El ‘10’ dijo “roban, se quejan y hacen cosas..." en un evento de la 'Kings League'. Y los jugadores del Real Madrid se lo recordaron sobre el terreno de juego con un “hablas mucho” de Carvajal y Vinícius.

“Lamine Yamal es un chico joven y creo que no estuvo totalmente acertado con esas declaraciones en el día previo a un clásico, pero sin más. Cada uno intenta defender lo suyo a nivel de clubes. No le deseo lo mejor mañana, lógicamente, pero no hay que darle más importancia de la que tiene”, recordó.