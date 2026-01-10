Agencias

Brasil abandonará custodia de la Embajada argentina en Venezuela, según fuentes oficiales

Guardar

São Paulo, 10 ene (EFE).- Brasil abandonará la custodia de la Embajada argentina en Venezuela ante una necesidad de reorganizar el trabajo en el marco del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informaron a EFE este sábado fuentes del Ministerio brasileño de Relaciones Exteriores.

Brasil asumió la representación de los intereses argentinos en Caracas en agosto de 2024, después de que los diplomáticos de ese país fueran expulsados de Venezuela por la posición adoptada por el Gobierno de Javier Milei tras las elecciones presidenciales en que se le atribuyó la victoria a Nicolás Maduro. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Isa Pantoja desvela el motivo por el que Asraf Beno no ha acudido a la rueda de prensa de 'DecoMasters'

Isa explicó que la ausencia de Asraf se debe a que su hijo se encuentra enfermo con fiebre, aclarando que le habría gustado asistir y destacando la importancia personal y emocional que tuvo su participación en el programa

Isa Pantoja desvela el motivo

La producción industrial de México cayó 0,8 % anual en noviembre, pese a repunte mensual

Infobae

Cientos de tunecinos protestan contra la injusticia y la precariedad social y laboral

Infobae

Serie previa con motivo de las elecciones presidenciales en Portugal del domingo 18

Infobae

Colombia recupera 22 millones de dólares de contratos de Defensa fallidos con extranjeros

Infobae