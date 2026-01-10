Agencias

Autoridades colombianas abaten presunto líder de guerrilla del ELN en el noroeste del país

Bogotá, 10 ene (EFE).- Uno de los máximos cabecillas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el noroeste de Colombia, Hernán Chica Palacios, alias Santiago, fue abatido por el Ejército, anunció este sábado el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez.

Según informó el jefe de la cartera de Defensa en su cuenta de X, alias Santiago fue abatido el pasado 4 de enero en una zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (noroeste).

"Este resultado desarticula la cadena de mando, golpea las finanzas criminales y reduce significativamente la capacidad violenta de estas estructuras ilegales", señaló el ministro, quien explicó que, debido a las condiciones del terreno, la meteorología adversa y los combates registrados en el área, aún no ha sido posible recuperar el cuerpo.

De acuerdo con Sánchez Suárez, alias Santiago era el principal articulador de las actividades criminales del ELN en el occidente del país y contaba con una trayectoria delictiva de más de 28 años en los que dirigió ataques contra comunidades del Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda.

El ministro detalló que sobre el presunto cabecilla pesaban múltiples órdenes de captura vigentes y una solicitud de extradición, y lo señaló de delitos como homicidios, reclutamiento forzado de menores, extorsión, secuestro, confinamiento y desplazamiento forzado.

El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el segundo mayor grupo armado de Colombia, después de la banda criminal Clan del Golfo y, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP) hasta julio pasado tenía 6.450 miembros. EFE

