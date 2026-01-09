Temas del día de EFE News Latino del vierne 9 de enero 2026

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis (MN) - Las tensiones en Mineápolis y Portland continúan en aumento tras la muerte de una estadounidense, abatida por disparos de un agente de ICE en Minnesota, y después de que el gobernador Tim Walz autorizara a la Guardia Nacional a mantenerse en alerta para apoyar a las fuerzas del orden locales, mientras que en Oregón agentes migratorios dispararon contra otras dos personas.

(foto) (video)

EEUU VENEZUELA

Washington - El presidente Donald Trump se reúne este viernes en la Casa Blanca con ejecutivos de las mayores petroleras del mundo, como la estadounidense Chevron o la española Repsol, entre otras, para analizar con ellas oportunidades de inversión en Venezuela y sus preocupaciones ante los riesgos financieros, legales o políticos del país caribeño.

EEUU MÉXICO

Washington.- El presidente Donald Trump vuelve a elevar la tensión con México, después de que en una entrevista a la cadena Fox dijera que "vamos a empezar a atacar por tierra" a los cárteles mexicanos, "que están matando a 250.000 o 300.000 personas en nuestro país cada año", declaraciones hechas solo una semana después de su intervención en Venezuela.

EEUU ESPACIO

Miami - La NASA enfrenta por primera vez en la historia de la Estación Espacial Internacional (EEI) -habitada de manera permanente desde noviembre de 2000- la necesidad de traer de regreso anticipadamente una misión debido a la enfermedad de uno de sus astronautas.

(foto)(video)

FÚTBOL MUNDIAL 2026

Miami - El futbolista paraguayo Miguel Almirón asegura en una entrevista a EFE en Miami que desea hacer historia en el regreso de Paraguay al Mundial 16 años después, junto con un grupo de jugadores que ha recuperado la identidad luchadora que permitió que la selección paraguaya alcanzara los cuartos de final en 2010.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU EMPLEO.- La tasa de desempleo en EE.UU. bajó dos décimas, hasta el 4,4 %, en diciembre de 2025, cuando se crearon 50.000 puestos de trabajo, un dato menor que el registrado en noviembre e inferior al esperado por el mercado, según publica este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana en la que el Dow Jones tocó máximos históricos, impulsado por la IA y las empresas de defensa, aunque luego registró una ligera corrección, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica internacional

Nueva York.- LUIGI MANGIONE.- Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, enfrenta una audiencia en su caso federal en Nueva York en la que se concretará la fecha para que empiece el juicio en 2026. (foto) (video)

Miami - EEUU MÚSICA - Los estrenos musicales llegan esta semana con un tema sorpresa de Daddy Yankee enfocado en la reflexión personal, en línea con la nueva etapa del cantante; un sencillo de 'trap' rítmico producido por J Castle, y una nueva versión del mítico 'Colgando en tus manos', reversionado por el mexicano Miguel Cornejo.

