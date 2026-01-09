Sangbo Sim es el nuevo Director Financiero del Grupo ZKW

WIESELBURG, Austria, 9 de enero de 2026

WIESELBURG, Austria, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Sangbo Sim (57) ha asumido el cargo de Director Financiero del Grupo ZKW GmbH a partir del 1 de enero de 2026. Este experto financiero de experiencia internacional sucede a Sangwook Woo, que regresa a Corea como estaba previsto. Sim ha ocupado diversos cargos en LG Electronics (LG) desde 2001, con especial atención a las finanzas, y tiene una amplia experiencia de gestión en optimización empresarial y relaciones con los inversores. Sim fue Director de Mejora Empresarial y Director de Relaciones con los Inversores de LG en Seúl, Director Financiero de LG Deutschland GmbH y Director Financiero de LG Nordic AB, así como Director de Gestión de Sucursales en el Extranjero de LG. «Sangbo Sim es un experto financiero probado y asegurará aún más la competitividad y el futuro del Grupo ZKW», afirma Won Yong Hwang, CEO del Grupo ZKW.

Además de su experiencia profesional, Sim posee una sólida formación en negocios y gestión global, que incluye una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Corea y un máster en Ciencias por la Escuela de Negocios de Stanford. Sus responsabilidades incluían supervisar la planificación financiera del negocio Smart Life Solutions de LG, en línea con la visión de futuro de la empresa en IoT, robótica y dispositivos inteligentes. En LG, Sim también recibió el máximo galardón de la Escuela de Innovación LG.

Después de tres años en Austria, el anterior Director Financiero de ZKW, Sangwook Woo, dejó su cargo el 1 de enero de 2026 para asumir nuevos retos profesionales. «Estamos profundamente agradecidos a Sangwook Woo. Ha desarrollado con éxito ZKW durante tres años en tiempos muy difíciles», afirma el director general Won Yong Hwang.

Las imágenes se pueden encontrar aquí.

ZKW de un vistazo

El Grupo ZKW está especializado en innovadores sistemas de iluminación y electrónica premium. Como filial de LG Electronics Vehicle Solutions, ZKW forma parte del Grupo LG desde 2018.

Como proveedor de sistemas, ZKW es un socio global de la industria automovilística. En línea con su lema «Mentes brillantes, luces brillantes», el Grupo desarrolla y produce complejos módulos electrónicos y de iluminación premium para fabricantes internacionales de automóviles con mentes brillantes y tecnologías de producción de vanguardia.

Entre sus principales productos se incluyen sistemas LED completos potentes y rentables. ZKW Group cuenta en todo el mundo con un total de doce sedes industriales, las cuales están conectadas en red de manera inteligente en las áreas de desarrollo y producción. En 2024, el Grupo empleaba a unas 10.000 personas y generaba unas ventas totales de unos 1.550 millones de euros.

De acuerdo a la visión de la empresa, «Sistemas de iluminación y electrónicos premium que marcan la pauta para el futuro, para todos los conceptos de movilidad de la industria automotriz global", el objetivo primordial de la empresa es producir productos de alta tecnología de la más alta calidad e impulsar el desarrollo de sistemas de iluminación integrales innovadores.

Con inventos e innovaciones, el grupo empresarial ZKW hace los vehículos más atractivos, más individuales, más seguros y más eficientes en consumo de energía. Entre su oferta de 360 grados se cuentan faros principales y de niebla, luces traseras, luces intermitentes, luces para interiores y de placa, así como módulos electrónicos. Prestigiados fabricantes de automóviles confían en los innovadores productos de ZKW para sus marcas. Estamos orgullosos de nuestros clientes, como BMW (BMW, Rolls Royce), DAIMLER (MERCEDES-BENZ Cars y Trucks), FORD (Lincoln, Ford), GEELY (Volvo, Polestar, Lynk Co, Geely), GENERAL MOTORS (Buick, Chevrolet, Cadillac), Hyundai/KIA, JLR (Jaguar, Landrover), Stellantis (Opel, CItroen), RENAULT/NISSAN (Infiniti, Alpine), VGTT (Volvo Trucks, MACK) y VW ((Porsche, Audi, Lamborghini, Bentley, Skoda, Seat/Cupra, VW, VW Commercial Vehicles, MAN, Scania). Con sus sistemas de iluminación inteligentes e innovadores estilos, ZKW marca la apariencia y el carácter de los vehículos a nivel mundial.

