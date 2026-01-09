Agencias

Sánchez expresa a Delcy Rodríguez y Edmundo González el apoyo a una transición pacífica

Guardar

Madrid, 9 ene (EFE).- El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha hablado este viernes con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el líder opositor Edmundo González Urrutia para trasladarles el apoyo de España a una "transición pacífica, dialogada y democrática, liderada por los propios venezolanos".

Así lo ha confirmado en su cuenta de la red X, en la que ha señalado que ha asegurado a ambos que España quiere "acompañar a Venezuela "en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Paraguay elimina por "seguridad" la exención de visado para los ciudadanos de Venezuela

Infobae

El Gobierno español celebra el acuerdo con el Mercosur que generará exportaciones y empleo

Infobae

Morientes invita a México a seguir ejemplo de España y confiar sin temor en los jóvenes

Infobae

El peruano Jesús Pretell es el nuevo refuerzo de Liga de Quito: "Estoy listo para el reto"

Infobae

El portero venezolano Wuilker Faríñez jugará en el Internacional de Bogotá

Infobae