Sánchez expresa a Delcy Rodríguez y Edmundo González el apoyo a una transición pacífica

Madrid, 9 ene (EFE).- El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha hablado este viernes con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el líder opositor Edmundo González Urrutia para trasladarles el apoyo de España a una "transición pacífica, dialogada y democrática, liderada por los propios venezolanos".

Así lo ha confirmado en su cuenta de la red X, en la que ha señalado que ha asegurado a ambos que España quiere "acompañar a Venezuela "en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones". EFE