Sánchez expresa a Delcy Rodríguez y a Edmundo González su apoyo a una transición pacífica

Madrid, 9 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habló este viernes con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el líder opositor Edmundo González Urrutia para expresarles el apoyo de España a una "transición pacífica, dialogada y democrática, liderada por los propios venezolanos".

Sánchez aseguró a ambos que España quiere "acompañar a Venezuela en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones", a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Además, el jefe del Gobierno español les señaló que América Latina "sabe que cuenta" con el apoyo de España y les recordó que así lo reiteró esta semana a los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay.

Sánchez había anunciado esta semana su intención de hablar tanto con Rodríguez como con González para intentar facilitar la transición y subrayó que España puede jugar un papel de mediación.

En su cuenta de X, el propio González confirmó su conversación con el presidente español -que duró 17 minutos, precisó-,y en la que le expresó que la liberación de los presos políticos venezolanos "no puede ser selectiva y además debe ser verificada, sin duda, libertad plena e incondicional".

"La comunidad internacional —y España en particular— conoce bien la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho", señaló el opositor venezolano.

González resaltó que Venezuela necesita "una transición real y para ello debe haber libertad para todos los presos políticos, fin de la persecución, desarme de los grupos paraestatales y respeto a la voluntad popular", manifestada en las pasadas elecciones del 28 de julio de 2024, que la oposición aseguró haber ganado.

Tras la captura el pasado sábado del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el gobierno de Rodríguez autorizó la puesta en libertad de un gran número de detenidos, tanto venezolanos como extranjeros.

Cinco que formaban parte de esos presos fueron puestos en libertad en Venezuela y llegaron este viernes al aeropuerto de Madrid en un vuelo procedente de Bogotá. EFE