Quito se postula como “portal de entrada” a Latinoamérica para el turismo neerlandés

Utrecht (Países Bajos), 9 ene (EFE).- La capital de Ecuador tiene mucho que ofrecer sobre la historia de Latinoamérica, su naturaleza y tradiciones, todo en un territorio comprimido: ese es el mensaje de Quito durante la feria de turismo que se celebra esta semana en Utrecht, en los Países Bajos.

“Quito es un buen portal de entrada para que la gente se dé la oportunidad de conocer Latinoamérica”, dijo este viernes a EFE s Julio Fuentes, analista de promoción para la entidad local Quito Turismo desde el espacio dedicado a la capital ecuatoriana en la feria VakantieBeurs.

En este evento neerlandés dedicado al turismo, donde se pueden encontrar cientos de puestos con información de países de todo el mundo, Fuentes explicó que Quito permite acceder a varios puntos de interés como el Amazonas, las Islas Galápagos o el bosque selvático del Chocó Andino.

Señaló además la importancia de Quito y su centro histórico, uno de los mejor conservados de Latinoamérica, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco desde 1978.

Fuentes resaltó “la mezcla de culturas que tenemos tanto de los colonos españoles como también de las culturas precolombinas”.

“En nuestro centro histórico se ve esa mezcla de cómo se hicieron las iglesias con el catolicismo y cómo se mezcló también con cómo los que construyeron fueron justamente estas personas colonizadas. Entonces se mezcló mucho de las culturas de la región”, explicó. “Es algo único de ver, nosotros lo llamamos un museo vivo”.

La capital ecuatoriana tiene vuelos directos a tan solo dos capitales europeas: Madrid y Ámsterdam.

La conexión directa con los Países Bajos nació de una relación comercial, explicó Fuentes, y ahora buscan convertirla en uno de sus mercados turísticos.

“En el aeropuerto internacional de Quito sale la mayor cantidad de flores de exportación a Europa. ¿Y quién es el país que más flores compra? Países Bajos”, aseguró, “porque de aquí exportan nuestras rosas a otros países de Europa”.

A pesar de tener una población relativamente reducida, el mayor poder adquisitivo y el turismo de naturaleza son algunos de los atributos de los holandeses que Quito quiere atraer.

“Es un destino muy natural, el Ecuador, pero también tenemos al turista que viaja por cultura, que le gusta conocer iglesias, que le importa mucho la gastronomía, que viaja por comer, por probar cosas nuevas”, explicó Fuentes.

Ecuador alcanzó su récord de turistas internacionales justo antes de la pandemia del Covid-19, cuando el turismo a nivel mundial se desplomó.

Según Fuentes, en 2025 se volvieron a alcanzar niveles más elevados de visitantes extranjeros, después de un repunte en 2023 y una caída en 2024 a raíz de la situación política en el país.

Sin embargo, recalcó que Quito es un destino seguro, algo que, según observó, tiene mucha influencia en el turismo europeo.

“Según las proyecciones que tenemos, y si todo sigue tranquilo dentro del país y seguimos con la promoción que estamos haciendo, para el próximo año 2026 o el 2027 ya podamos romper o igualar este histórico que tuvimos antes de la pandemia”, apuntó.

