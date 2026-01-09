Agencias

Portugal celebra acuerdo con Mercosur como "un paso decisivo" para lazos con Latinoamérica

Guardar

Lisboa, 9 ene (EFE).- Portugal celebró este viernes la aprobación formal por parte de los países de la Unión Europea (UE) del acuerdo con Mercosur, lo que consideró como un "paso decisivo" para impulsar la relaciones con Latinoamérica.

En un comunicado en la web de la Presidencia, el jefe del Estado luso, Marcelo Rebelo de Sousa, dio la bienvenida a la aprobación por parte del Consejo de la UE del acuerdo con Mercosur ( integrado por Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay), como "un paso decisivo para el refuerzo de las relaciones económicas y políticas entre Europa y Latinoamérica".

Por su parte, el ministro portugués de Agricultura y Mar, José Manuel Fernandes, manifestó, en declaraciones a los periodistas, su satisfacción y recordó que durante sus contactos en el Parlamento Europeo ha trabajado "mucho" en la materialización del acuerdo, que calificó de "positivo".

En medio de la situación geopolítica actual, Fernandes destacó que este pacto es esencial, ya que supone "grandes oportunidades" para productos como el vino, el aceite o el queso, y subrayó que existe un déficit de 500 millones de euros en la balanza comercial con los países que forman parte de Mercosur que este acuerdo va a permitir saldar.

"Vamos a tener una influencia redoblada no solo en Latinoamérica, sino también en África", indicó el ministro, quien quitó importancia a las protestas de agricultores en algunos países contra este acuerdo y señaló que se han producido especialmente contra la futura Política Agraria Común (PAC), una propuesta a la que Portugal ha contribuido para que sea mejorada.

El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firmará el próximo 17 de enero en Asunción, capital de Paraguay, país que ostenta la presidencia rotatoria del bloque sudamericano.

El Consejo de la Unión Europea (UE), en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente este viernes por mayoría cualificada (un 55 % de los países que representen a un 65 % de la población de la Unión) el acuerdo con el Mercosur.

Los Estados miembros de la UE consensuaron esta jornada una mejoría de las salvaguardas que deberán validar a continuación la Eurocámara en primera lectura, enfocadas en que la UE pueda reaccionar rápidamente ante las perturbaciones del mercado causadas por un aumento de las importaciones agrícolas procedentes del Mercosur.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ministro uruguayo asegura que el acuerdo UE-Mercosur aumentará el PIB y las exportaciones

Infobae

Ordeig reitera su "firme voluntad" de defender el sector agrícola tras el acuerdo UE-Mercosur

Tras reunirse en Reus con quienes protestan por la reciente decisión entre Bruselas y Mercosur, Òscar Ordeig recalca que la administración exigirá garantías a las autoridades españolas y europeas, convocando al entendimiento, la vigilancia y la cooperación

Ordeig reitera su "firme voluntad"

El Eurogrupo comunica los seis candidatos a suceder a Luis de Guindos en la vicepresidencia del BCE

Seis candidatos han sido propuestos por distintos países para ocupar el puesto clave en el órgano rector de política monetaria europea, la decisión final, tras consultas a instituciones y un proceso rígido, se tomará en los próximos meses

El Eurogrupo comunica los seis

Los agricultores mantendrán las protestas contra el acuerdo UE-Mercosur hasta el domingo

El sector primario catalán advierte que continuará con cortes y bloqueos de carreteras tras la aprobación del pacto comercial entre la Unión Europea y Mercosur, exigiendo respuestas inmediatas al Ministerio y garantías para competir en igualdad de condiciones

Los agricultores mantendrán las protestas

La hermana de Kim Jong-un "toma nota" de las explicaciones de Seúl sobre los drones espía

Infobae