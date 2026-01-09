Polonia llevará el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Cracovia (Polonia), 9 ene (EFE).- El ministro de Agricultura polaco, Stefan Krajewski, anunció este viernes que Varsovia intentará impugnar el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que "agotará todas las vías legales" para proteger el sector agrícola nacional.

Krajewski declaró en una rueda de prensa que "el Gobierno mantiene una postura idéntica a la de los manifestantes que se oponen al acuerdo, y prometió "una batalla legal" contra el mismo.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que comparte "las emociones de los agricultores y su oposición al acuerdo".

El mandatario subrayó no obstante que, aunque Polonia votó en contra del mismo, se han incluido "cláusulas de seguridad para proteger los intereses polacos", en referencia al mecanismo de salvaguardia que incluye el acuerdo para el caso de que los precios agrícolas bajen más de un 5 %.

El malestar que ha provocado en Polonia la aprobación del acuerdo de comercio se ha trasladado a las calles de Varsovia, donde un grupo de agricultores mantienen ocupada una dependencia del edificio de la Cancillería del jefe del Gobierno y planean establecer un campamento frente a la sede gubernamental hasta que Tusk les reciba.

A las protestas de este viernes en Varsovia se unirán más movilizaciones en todo el país en los próximos días, como han anunciado los sindicatos de granjeros.

En declaraciones a la cadena de televisión TVN24, Jan Gajewski, uno de los manifestantes criticó duramente al Gobierno por haberse "rendido demasiado pronto" y no haber logrado aunar una minoría de bloqueo en la Unión Europea (UE).

Sostuvo que "los políticos ya decían desde hace tiempo que no se podía hacer nada al respecto, lo que da idea de sus pocas ganas de luchar".

El acuerdo de asociación con el Mercosur, que se espera se firme en Paraguay en los próximos días, ha sido calificado por los sindicatos agrarios de "catastrófico" para el mercado nacional polaco. EFE