Nogueras (Junts) acusa a ERC de mentir con un "concierto económico catalán" para investir a Illa

Nogueras, representante de Junts en el Congreso, expuso que los fondos atribuidos a su formación, por un total de 6.800 millones de euros orientados a Catalunya en los últimos meses, se distribuyeron en varias partidas: 3.000 millones para los ayuntamientos catalanes, 1.300 millones destinados a Tarragona y 2.500 millones dedicados a pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con Catalunya Ràdio, estos recursos ya figuran en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en contraste con otros anuncios políticos recientes en materia de financiación autonómica. Ante este panorama, Nogueras centró su mensaje en cuestionar la veracidad de las cifras difundidas por ERC y resaltó la falta de documentos oficiales que respalden el llamado “concierto económico catalán” anunciado por los republicanos, en el marco de la negociación con el Partido Socialista para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Según detalló el medio Catalunya Ràdio, la portavoz de Junts calificó de falsa la garantía otorgada a este modelo de financiación fiscal catalana. Nogueras explicó que durante el mes de julio de 2024 no se ofreció información precisa sobre los términos reales del acuerdo, pese a que públicamente se comunicó que Catalunya saldría del régimen común para sumarse a una modalidad similar a la que aplica en Euskadi y Navarra. En sus declaraciones, recogidas también por Europa Press, Nogueras apuntó que “lo que está clarísimo es que se mintió. En julio del 2024 no se explicó la verdad, se anunció un concierto económico catalán, se anunció que Catalunya saldría del régimen común, y no ha sido así, o parece que no será así. Ojalá nos llevemos una sorpresa y hoy la ministra, que es la candidata del PSOE en Andalucía, anuncie un concierto económico catalán".

Catalunya Ràdio también informó que, ante la consulta sobre el acuerdo más reciente entre Esquerra Republicana (ERC) y el PSOE, divulgado el jueves con una promesa de incremento de 4.700 millones de euros en financiación autonómica según el líder de ERC, Oriol Junqueras, Nogueras expresó que considera “un error hablar de cifras” mientras no exista un documento oficial que aclare todas las condiciones y garantías del pacto. En ese sentido, subrayó que hasta que su formación no disponga del texto que debe presentarse ante el Congreso de los Diputados para su votación, no podrán valorar adecuadamente los alcances del acuerdo: “Cuando nosotros tengamos ese documento que se llevará al Congreso de los Diputados y que se someterá a votación, podremos valorar con mucho más rigor y de manera mucho más exhaustiva qué es lo que tenemos encima de la mesa y de qué se está hablando”, señaló durante la entrevista obtenida por Catalunya Ràdio.

En la entrevista también se abordó la posición de Junts respecto a la gestión de los recursos económicos por parte de Catalunya. Nogueras reiteró que su formación continúa defendiendo que la administración catalana disponga del control directo sobre sus ingresos fiscales, en paralelo a los regímenes forales vigentes en el País Vasco y Navarra. Según ha publicado Catalunya Ràdio, la representante de Junts insistió en que este debe ser el objetivo central de la negociación sobre la financiación autonómica y no únicamente la obtención de incrementos cuantitativos.

El mismo medio reseñó que Nogueras aprovechó para comparar las actuaciones de Junts y ERC en el ámbito congresual. Por un lado, enfatizó que las partidas económicas aseguradas por su formación ya tienen sustento legal y publicación en el BOE, mientras que los anuncios relacionados con el “concierto económico catalán” permanecen sin respaldo documental. Según su opinión, hasta el momento se han divulgado principalmente titulares y promesas sin resultados tangibles: “Estos 6.800 millones de euros que en pocos meses hemos conseguido nosotros ya están publicados en el BOE y no ha habido ni fotos, ni tanta exhibición, ni titular, porque al final, hasta la fecha, lo único que tenemos son titulares y a nosotros lo que nos gusta son los hechos”.

En relación con el diálogo entre formaciones independentistas, Nogueras explicó que Junts y ERC mantienen contactos y conversaciones, aunque hizo hincapié en lo que describió como una oportunidad destacada para que los 14 diputados independentistas catalanes en el Congreso puedan condicionar la agenda política del Gobierno central a favor de Catalunya. Catalunya Ràdio informó que la portavoz considera que la suma de fuerzas parlamentarias permitiría obtener mayores beneficios para la autonomía catalana, de acuerdo a los intereses compartidos por ambas agrupaciones.

De esta manera, la disputa en torno a la transparencia, la concreción y los resultados de los acuerdos de financiación sigue marcando el debate político entre Junts, ERC y el PSOE. Mientras Junts insiste en la publicación y el cumplimiento de pactos ya alineados oficialmente y plantea dudas sobre el alcance real de las promesas firmadas por ERC con el Gobierno, el foco de la polémica se encuentra en la veracidad del llamado “concierto económico” y en la necesidad de documentación clara para poder evaluar el impacto concreto sobre las finanzas catalanas, tal como señaló el medio Catalunya Ràdio.