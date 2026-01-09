Mamdani califica de "cruel e inhumana" la actuación del ICE en Mineápolis

Nueva York, 9 ene (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, criticó este viernes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por actuar de manera "cruel e inhumana" en Mineápolis y reiteró que la muerte de una mujer tras disparos de un agente de ese organismo fue "un asesinato", tras revisar los videos del incidente.

Mamdani afirmó en una entrevista con CNN que estas acciones generan "miedo y ansiedad entre los inmigrantes neoyorquinos", incluidos los tres millones que residen en la ciudad, y defendió las políticas de 'ciudad santuario', que limitan la colaboración de las autoridades locales con el ICE.

El alcalde dijo que no permitirá que los agentes del ICE entren en propiedades municipales sin orden judicial y que defenderá los derechos y la seguridad de los neoyorquinos si el Gobierno federal envía operativos a la Gran Manzana.

Activistas y organizaciones en defensa de los inmigrantes se manifestaron anoche contra la actuación del ICE en Mineápolis, criticando también a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que ayer defendió en Nueva York al agente migratorio y su actuación.

Los manifestantes, recogen medios locales, expresaron su indignación contra los agentes y portaron pancartas con lemas como "ICE: Asesinos" o "Nueva York está con Mineápolis".

Algunas personas también sostuvieron fotografías para pedir justicia para la mujer, Renee Nicole Good, abatida por el agente.

Su muerte ocurrió mientras el ICE realizaba un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó la detención acumulada de más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación en lo que va del año.

Noem afirmó ayer que las políticas de ciudad santuario "permiten que criminales y pandilleros queden protegidos y ponen en riesgo la seguridad de los residentes", vinculándolas con incidentes violentos. Agregó que la administración federal usará "todas las herramientas disponibles para proteger a los estadounidenses".

Mientras, la Coalición de Inmigración de Nueva York acusó a Noem de mentir sobre las políticas de ciudad santuario para "incitar el miedo" entre los residentes.

Asimismo, el Defensor Público de la Ciudad de Nueva York, Jumaane Williams, ha asegurado que la administración de Trump está "haciendo el trabajo del diablo". EFE