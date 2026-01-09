Agencias

Letonia pedirá una reunión del Consejo de Seguridad de ONU por ataque ruso contra Ucrania

Riga, 9 ene (EFE).- Letonia pedirá una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque de Rusia contra Ucrania con decenas de drones y misiles, incluido un cohete balístico hipersónico con capacidad de transportar ojivas nucleares..

Letonia pedirá "una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU en respuesta al ataque bárbaro de Rusia contra Ucrania, que incluye el uso de un misil balístico de alcance intermedio cerca de la frontera de la UE y la OTAN", señaló la ministra letona de Exteriores, Baiba Braže, en un mensaje de la red social X.

El presidente letón, Edgars Rinkēvičs, señaló en la misma red que EE.UU., Ucrania y Europa quieren la paz y trabajan sin descanso hacia ese objetivo, mientras que "Rusia responde con un Oréshnik", en referencia al misil balístico hipersónico lanzado la pasada noche por el Kremlin contra la ciudad occidental de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia.

Este ataque, que acompañó otro masivo contra la capital ucraniana, Kiev, en el que fallecieron cuatro personas y otras 25 resultaron heridas, "dice bastante sobre la disposición rusa de terminar la guerra: ninguna", dijo el mandatario.

El primer ministro estonio, Kristen Michal, indicó por su parte en X que la respuesta de Rusia a los esfuerzos de Ucrania y de sus socios por la paz "son misiles balísticos, destrucción y civiles muertos y heridos".

"Hogares sin calefacción, electricidad ni agua en pleno invierno. Esto no es un paso hacia la negociación. Esto es terror. Rusia prolonga deliberadamente la guerra", escribió.

Michal opinó que la respuesta debe ser clara: "presión, sanciones y rendición de cuentas".

"Rusia no responde a la buena voluntad. Solo responde a la fuerza", añadió el mandatario de Estonia. EFE

