La OTAN está lejos de estar en crisis por Groenlandia, según el comandante supremo aliado

Helsinki, 9 ene (EFE).- El comandante supremo de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, negó este viernes que la Alianza esté en crisis debido al deseo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse con Groenlandia sin descartar el uso de la fuerza militar.

Grynkewich, quien es además comandante del Comando Europeo de Estados Unidos, dijo en Helsinki que la cuestión de Groenlandia no ha tenido hasta ahora ningún impacto en su trabajo como comandante supremo aliado en Europa y afirmó que la OTAN está dispuesta a seguir defendiendo "cada pulgada del territorio aliado".

"Estamos tratando de disuadir cualquier acción contra el territorio de la Alianza, creo que tenemos éxito en eso, lo vemos todos los días, así que nos veo lejos de estar en una crisis en este momento", dijo Grynkewich en una rueda de prensa junto al ministro finlandés de Defensa, Antti Häkkänen, durante una visita al país nórdico.

Grynkewich eludió pronunciarse sobre las declaraciones de Trump al diario The New York Times respecto a la posibilidad de tener que elegir entre hacerse con Groenlandia y preservar la OTAN, y señaló que, como jefe militar, no hace comentarios sobre cuestiones políticas o diplomáticas.

No obstante, resaltó que la Administración Trump ha expresado en numerosas ocasiones su compromiso con la Alianza.

"He escuchado muchas veces a los líderes estadounidenses hablar sobre su compromiso con la OTAN, así que solo quiero hacer referencia a la publicación del presidente Trump en Truth Social el otro día, donde dijo que Estados Unidos siempre estará con la OTAN", dijo.

También se negó a responder qué haría la Alianza para defender a Groenlandia en el supuesto de que Estados Unidos tratara de hacerse con el territorio autónomo danés por la fuerza, aunque lo vio como una posibilidad muy remota.

"Lo siento, no voy a entrar en hipótesis sobre eso, creo que estamos muy lejos de que algo así suceda y hay muchas discusiones en curso", dijo.

A su juicio, la cuestión de Groenlandia pone de relieve la creciente importancia del extremo norte y la región ártica en la seguridad del bloque noratlátlico frente a rivales como Rusia y China.

"Por supuesto, hay actividad rusa allí constantemente. Rusia es una nación ártica, pero las otras siete naciones árticas son Estados miembros de la OTAN", aseguró.

Durante su visita a Finlandia, la primera que realiza desde su nombramiento como comandante supremo de la OTAN en Europa en julio pasado, Grynkewich conversó con Häkkänen sobre cuestiones de seguridad y defensa y visitó la frontera finlandesa con Rusia. EFE