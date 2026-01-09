Irán lleva 24 horas sin acceso a internet global, según una plataforma especializada

Redacción Internacional, 9 ene (EFE).- Irán suma ya 24 horas sin acceso a internet global, después de que las autoridades cortaran en la tarde del jueves las conexiones o servicios de fuera del país, en un momento en el que se incrementan las protestas que estallaron en Teherán hace trece días y se extendieron después por decenas de ciudades, dejando al menos 45 muertos.

La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, actualizó este viernes en su perfil de X que ya han pasado 24 horas desde que Irán "implementó un bloqueo total de internet en todo el país", donde la conectividad se ha reducido al 1 % en comparación con los niveles habituales.

"El apagón digital en curso viola los derechos y libertades fundamentales de los iraníes", a la vez que "oculta la violencia del régimen", añadió la plataforma un día después de que comenzara el apagón.

EFE pudo comprobar que, desde la primera hora de la tarde del jueves, dejó de ser posible conectarse a páginas de fuera de Irán y las VPN (red privada virtual) que se utilizan habitualmente para acceder a aplicaciones bloqueadas en el país, como WhatsApp o Telegram, no funcionaban tampoco.

Ello se produjo en el duodécimo día de masivas manifestaciones, iniciadas en Teherán como protesta de comerciantes ante la situación económica que atraviesa el país, y extendidas después a un centenar de ciudades, en las que ha habido fuerte contestación policial y se han proferido quejas contra el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más han resultado heridos en las protestas, según los últimos datos difundidos el jueves por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo. EFE