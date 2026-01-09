Investigan muerte de dos chilenos en ruta boliviana usada para contrabando de autos

La Paz, 9 ene (EFE).- La Fiscalía boliviana investiga el asesinato de dos ciudadanos chilenos que ingresaron a Bolivia para supuestamente robar un vehículo y luego venderlo en una población conocida como una de las rutas más peligrosas del contrabando de autos y narcotráfico, dijo este viernes el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.

El fiscal explicó que hace pocos días cuatro ciudadanos chilenos llegaron a la ciudad andina de Oruro, a tres horas de La Paz, para robar una camioneta de una casa particular que después llevaron hasta la población conocida como 'México Chico', en el municipio de Challapata.

Según la investigación, los cuatro extranjeros se dividieron, dos se fueron en la camioneta y los otros dos se fueron por otra ruta, de ellos uno fue aprehendido después y el otro logró escapar.

"Allí hicieron que se cambie el color del vehículo con el objetivo de poder venderlo como un vehículo indocumentado. (Los dos primeros) fueron intervenidos por varias personas que los maniataron, los torturaron y luego los quemaron, así también el vehículo quedó destruido", contó Morales a medios estatales.

El fiscal señaló que el ciudadano chileno que fue aprehendido fue identificado como uno de los que robó la camioneta en la ciudad de Oruro y posteriormente fue quien contó detalles sobre su nacionalidad y lo que vinieron a hacer a Bolivia.

Mientras que se tiene información que el extranjero que logró escapar "se comunicó con los familiares de los fallecidos que están llegando a Bolivia" para reconocer los cuerpos y luego regresen con ellos a Chile.

"Podría tratarse de un ajuste de cuentas por la violencia que ejercieron contra los ciudadanos chilenos", añadió el fiscal, aunque también maneja otras hipótesis dentro del caso que se abrió por el delito de asesinato.

La Policía sostiene que los extranjeros ingresaban y salían de Bolivia de forma constante e ilegal para robar vehículos y luego venderlos en 'México Chico'.

Morales indicó que ha sostenido comunicación con sus pares de Chile para intercambiar información y recopilar datos que ayuden en la investigación, en la que se estableció que uno de los chilenos tiene antecedentes por homicidio y robo.

'México Chico' es una de las rutas más peligrosas de Bolivia, debido a que no existe la presencia del Estado y la actividades ilegales como el contrabando de vehículos y el narcotráfico son usuales.

La Policía informó que a esta zona llegan vehículos que fueron robados en Chile y que bandas criminales, conformadas por bolivianos y chilenos, operan en ambos países. EFE