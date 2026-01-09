Agencias

Incautan en el puerto de Génova más de dos toneladas de cocaína procedente de Sudamérica

Roma, 9 ene (EFE).- La Guardia de Finanza italiana (policía financiera) y la Agencia de Aduanas y Monopolios han incautado más de dos toneladas de cocaína de alta pureza en el puerto de Génova (noroeste), en una de las mayores operaciones antidrogas realizadas recientemente en Italia, informaron este viernes estos organismos.

El alijo, con un peso total de 2.380 kilogramos, estaba compuesto por 2.109 paquetes ocultos en 87 sacos de yute, envueltos en redes de nailon, y fue localizado en un contenedor procedente de Sudamérica, embarcado en uno de los principales puertos de Colombia.

Las autoridades señalaron que la droga fue detectada durante controles reforzados sobre las rutas comerciales que conectan América del Sur con el puerto de Génova, considerado un enclave estratégico para los flujos comerciales hacia Europa.

De haber llegado al mercado, la sustancia incautada habría generado a las organizaciones criminales beneficios estimados en unos 1.500 millones de euros, según los investigadores.

El operativo se enmarca en la estrategia permanente de lucha contra el tráfico internacional de estupefacientes y pone de relieve la cooperación entre las fuerzas fiscales y los servicios aduaneros italianos, precisó la Guardia de Finanza. EFE

