General ruso defiende la cooperación con Venezuela durante reunión con agregado militar

Moscú, 9 ene (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia defendió este viernes la cooperación con Venezuela durante una sesión de consultas con el agregado militar de Venezuela en Moscú, el general Edward Tortolero.

El agregado venezolano fue recibido por el jefe del departamento de cooperación militar internacional, el general Alexéi Oréjov, señala el comunicado castrense reproducido por la agencia Interfax.

"Se abordaron asuntos actuales relativos a la cooperación militar y técnico-militar. Se marcaron los próximos pasos en la cooperación entre el Ministerio de Defensa ruso y la parte venezolana", apuntó.

La nota añadió: "Se confirmó el ánimo por ambas partes de continuar los contactos por la línea de las carteras de defensa en consonancia con los acuerdos alcanzados con anterioridad".

El presidente ruso, Vladímir Putin, quien se reunió en mayo en Moscú con el líder venezolano, Nicolás Maduro, no ha comentado aún su detención en Caracas hace una semana a manos de EE.UU.

Sin embargo, las autoridades rusas sí condenaron la captura del líder bolivariano, cuya liberación solicitaron, y después respaldaron la investidura como nueva presidenta encargada de Delcy Rodríguez ante "las flagrantes amenazas neocoloniales y la agresión armada extranjera".

Tanto el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, como expertos independientes han puesto en duda la fiabilidad del armamento ruso, especialmente los sistemas antiaéreos, que Moscú suministró a Caracas y que no pudieron impedir que Maduro fuera capturado. EFE