Francia, Alemania y R. Unido condenan el "asesinato" de manifestantes en Irán

París, 9 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer condenaron "enérgicamente" este viernes el "asesinato" de manifestantes en Irán y pidieron "moderación" a las autoridades de Teherán.

"Estamos profundamente preocupados por los informes de violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad iraníes y condenamos enérgicamente el asesinato de manifestantes", manifestaron en una declaración conjunta los tres mandatarios.

Instaron, por ello, a las autoridades iraníes a "actuar con moderación, abstenerse de la violencia y respetar los derechos fundamentales" de los ciudadanos iraníes. EFE