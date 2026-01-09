Agricultores europeos rechazan la luz verde al acuerdo Mercosur y planean movilizaciones

Bruselas, 9 ene (EFE).- Las organizaciones de agricultores de la Unión Europea (UE) lamentaron la luz verde dada por los Estados miembros este viernes a la firma del acuerdo de asociación con los países del Mercosur y aseguraron que llevarán a cabo nuevas movilizaciones.

En los últimos días, los productores han protagonizado protestas contra ese acuerdo en distintos países europeos, incluidos España, Francia, Alemania, Bélgica o Grecia.

El Consejo de la Unión Europea (UE), en el que están representados los gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente este viernes por mayoría la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, que se espera que se formalice en los próximos días en la capital de Paraguay, Asunción.

Las organizaciones y cooperativas agroalimentarias europeas, agrupadas en el Copa-Cogeca, anunciaron hoy que sus dirigentes se reunirán el próximo lunes para planear "los próximos pasos" de su movilización.

Denunciaron que el visto bueno de la UE a la firma llega "tras meses de maniobras y presiones sin precedentes que confirman la complejidad y el carácter divisivo de este asunto".

Y aseguraron que, pese a los ajustes a las medidas de salvaguardia adicionales ofrecidos por Bruselas, el acuerdo "sigue siendo fundamentalmente desequilibrado y defectuoso".

Copa-Cogeca señaló además que ahora corresponde al Parlamento Europeo pronunciarse sobre el acuerdo y lamentó que se vaya a aplicar provisionalmente antes de que la Eurocámara haya tenido la oportunidad de expresarse.

Por su parte, desde la coordinadora Vía Campesina, se condenó la decisión del Consejo que, dijo esa organización, "ignora a los campesinos y deja de lado la democracia".

"Este acuerdo, negociado a puerta cerrada y sobre premisas obsoletas, antepone los intereses de la industria agroalimentaria a los medios de vida de los agricultores y los trabajadores agrícolas", indicó Vía Campesina en un comunicado.

"Al eliminar los aranceles sobre más del 90 % de los productos, el acuerdo intensificará la competencia desleal, exponiendo a los agricultores europeos a importaciones de productos que han seguido normas sociales, medioambientales y sanitarias que no son equivalentes en la práctica y que a menudo son imposibles de controlar de manera efectiva", se afirma en la nota.

Además, Vía Campesina avisó de que los agricultores "se están movilizando en diferentes países, y seguirán haciéndolo en los próximos días".

En Bélgica, este viernes continuaron las protestas agrícolas que comenzaron el jueves por la tarde, y que tuvieron lugar sobre todo en Valonia, en particular en las provincias de Namur, Hainaut, Luxembourg y Brabante Valón, donde se produjeron bloqueos en distintas carreteras.

La organización Greenpeace criticó también la decisión del Consejo de la UE, adoptada pese a "la continua oposición de varios parlamentos y gobiernos de toda Europa".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen "firmará el acuerdo con Mercosur la próxima semana y actuará como si fuera un hecho consumado, cuando en realidad no lo es", dijo Lis Cunha, activista de Greenpeace, en un comunicado.

"Los eurodiputados aún deben opinar sobre el acuerdo general. Von der Leyen puede intentar proyectar confianza en Paraguay, pero la verdad es que este impopular acuerdo es un desastre para la selva amazónica y ningún eurodiputado progresista comprometido con la protección forestal debería apoyarlo jamás", señaló. EFE

