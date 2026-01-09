Agencias

Agricultores europeos rechazan la luz verde al acuerdo Mercosur y planean movilizaciones

Guardar

Bruselas, 9 ene (EFE).- Las organizaciones de agricultores de la Unión Europea (UE) lamentaron la luz verde dada por los Estados miembros este viernes a la firma del acuerdo de asociación con los países del Mercosur y aseguraron que llevarán a cabo nuevas movilizaciones.

En los últimos días, los productores han protagonizado protestas contra ese acuerdo en distintos países europeos, incluidos España, Francia, Alemania, Bélgica o Grecia.

El Consejo de la Unión Europea (UE), en el que están representados los gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente este viernes por mayoría la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, que se espera que se formalice en los próximos días en la capital de Paraguay, Asunción.

Las organizaciones y cooperativas agroalimentarias europeas, agrupadas en el Copa-Cogeca, anunciaron hoy que sus dirigentes se reunirán el próximo lunes para planear "los próximos pasos" de su movilización.

Denunciaron que el visto bueno de la UE a la firma llega "tras meses de maniobras y presiones sin precedentes que confirman la complejidad y el carácter divisivo de este asunto".

Y aseguraron que, pese a los ajustes a las medidas de salvaguardia adicionales ofrecidos por Bruselas, el acuerdo "sigue siendo fundamentalmente desequilibrado y defectuoso".

Copa-Cogeca señaló además que ahora corresponde al Parlamento Europeo pronunciarse sobre el acuerdo y lamentó que se vaya a aplicar provisionalmente antes de que la Eurocámara haya tenido la oportunidad de expresarse.

Por su parte, desde la coordinadora Vía Campesina, se condenó la decisión del Consejo que, dijo esa organización, "ignora a los campesinos y deja de lado la democracia".

"Este acuerdo, negociado a puerta cerrada y sobre premisas obsoletas, antepone los intereses de la industria agroalimentaria a los medios de vida de los agricultores y los trabajadores agrícolas", indicó Vía Campesina en un comunicado.

"Al eliminar los aranceles sobre más del 90 % de los productos, el acuerdo intensificará la competencia desleal, exponiendo a los agricultores europeos a importaciones de productos que han seguido normas sociales, medioambientales y sanitarias que no son equivalentes en la práctica y que a menudo son imposibles de controlar de manera efectiva", se afirma en la nota.

Además, Vía Campesina avisó de que los agricultores "se están movilizando en diferentes países, y seguirán haciéndolo en los próximos días".

En Bélgica, este viernes continuaron las protestas agrícolas que comenzaron el jueves por la tarde, y que tuvieron lugar sobre todo en Valonia, en particular en las provincias de Namur, Hainaut, Luxembourg y Brabante Valón, donde se produjeron bloqueos en distintas carreteras.

La organización Greenpeace criticó también la decisión del Consejo de la UE, adoptada pese a "la continua oposición de varios parlamentos y gobiernos de toda Europa".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen "firmará el acuerdo con Mercosur la próxima semana y actuará como si fuera un hecho consumado, cuando en realidad no lo es", dijo Lis Cunha, activista de Greenpeace, en un comunicado.

"Los eurodiputados aún deben opinar sobre el acuerdo general. Von der Leyen puede intentar proyectar confianza en Paraguay, pero la verdad es que este impopular acuerdo es un desastre para la selva amazónica y ningún eurodiputado progresista comprometido con la protección forestal debería apoyarlo jamás", señaló. EFE

mb/mas/fpa

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Marco Rubio y Rutte abordan en una llamada "la importancia" de la seguridad en el Ártico

En una conversación telefónica, altos cargos de Estados Unidos y la OTAN analizaron el escenario actual en torno a la protección de la región polar y los desafíos geopolíticos que enfrenta la Alianza junto a sus socios europeos

Marco Rubio y Rutte abordan

Edmundo González habla por teléfono con Pedro Sánchez y reclama la liberación de todos los presos políticos

Tras conversar con el jefe del Ejecutivo español, el representante opositor venezolano instó a avanzar hacia una genuina transformación democrática y exigió autoridades garanticen la excarcelación de toda persona detenida por su postura política en Venezuela

Edmundo González habla por teléfono

Conferencia de Múnich defiende invitar a miembros de AfD aunque aclara que no tendrán intervenciones públicas

Tras críticas por sumar representantes opositores, el foro sobre defensa en Alemania recalca que su misión es incluir múltiples perspectivas, aunque subraya que la ultraderecha no participará en paneles durante el encuentro de este año

Conferencia de Múnich defiende invitar

Meloni defiende reanudar el diálogo directo con Rusia y apuesta por nombrar un enviado especial europeo

La jefa del gobierno italiano solicita a la Unión Europea relanzar contactos con Moscú para buscar una solución al conflicto en Ucrania, subrayando la necesidad de una estrategia unificada y la designación de un responsable europeo

Meloni defiende reanudar el diálogo

Independiente se estrena en la pretemporada con victoria frente a Alianza Lima

Infobae