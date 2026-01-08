Xabi Alonso: “Este es el camino para poder pelear por el título del domingo”

Yeda (Arabia Saudí), 8 ene (EFE).- Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, se mostró “contento” por el partido de su equipo, en la victoria 1-2 ante el Atlético de Madrid que les clasifica para la final de la Supercopa de España del domingo ante el FC Barcelona y que “este es el camino para pelear por el título”.

“Ha sido un partido muy disputado. Ese gol tempranero de Fede (Valverde) nos ha dado esa ventaja y te hace cambiar un poco. Tienes algo que defender. En la primera parte no hemos sufrido demasiado. Era una semifinal y este equipo sabe competirlas. Este es el camino para poder pelear el título del domingo”, valoró este jueves en rueda de prensa.

“Estoy contento. El objetivo era pasar a la final contra un muy buen rival. Hablamos que no olvidábamos el partido de Liga y las cosas a mejorar, como las disputas y los duelos. Hay cosas que podemos hacer mejor, pero estoy contento”. añadió sobre el partido que su equipo perdió en septiembre contra el Atleti (5-2) y sobre el clásico que jugará este domingo contra el Barcelona.

Alonso ponderó el partido del uruguayo Fede Valverde, autor del primer gol con un fuerte disparo de falta y de una asistencia.

“Ha hecho un partidazo, por el gol y la asistencia. Y por lo que ha transmitido. Asociándose con los compañeros, intenso en defensa... Marcar le da ese extra de confianza y me alegro con él. Ha marcado un gol clásico de Fede con un golpeo impresionante”, señaló.

Por otro lado, el técnico del Real Madrid actualizó el estado de salud de dos futbolistas que dejaron el campo antes de tiempo este jueves con molestias.

“(Antonio) Rüdiger estaba con limitaciones con la rodilla y no podía más. (Raúl) Asencio estaba sufriendo y necesitábamos refresco en la línea defensiva. Para el domingo, iremos viendo si vamos recuperando más gente”, explicó.

Un partido contra el FC Barcelona del domingo para el que el francés Kylian Mbappé viajará a Yeda con “opciones” de tener minutos, tras ser baja en la semifinal por un esguince de rodilla.