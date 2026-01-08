Agencias

Liberadas en España seis mujeres latinoamericanas víctimas de explotación sexual

Almería (España), 8 ene (EFE).- Seis mujeres víctimas de trata y explotación sexual procedentes de América Latina han sido liberadas en Roquetas de Mar (sur de España) y ocho sospechosos de pertenecer a la red que las captaba han sido detenidos, informó este jueves la Guardia Civil.

Las mujeres, principalmente de Colombia y Venezuela, eran dirigidas a la localidad citada cuando llegaban a España y desde allí eran llevadas a varias ciudades para ser explotadas sexualmente.

Los ocho arrestados están acusados de trata de seres humanos, explotación sexual y pertenencia a organización criminal. Cuatro ingresarán en prisión provisional.

Supuestamente, el grupo ejercía un control constante sobre las víctimas: en algunas ocasiones las acompañaban personalmente, mientras que en otras les daban instrucciones precisas con teléfonos celulares sobre los lugares a los que debían dirigirse, sus hospedajes o funciones.

La investigación, que continúa abierta, comenzó en octubre de 2024 gracias a que algunos ciudadanos de Roquetas de Mar alertaron a las fuerzas de seguridad sobre la posible existencia de este grupo criminal.

Tras confirmar los hechos, se desplegó un dispositivo que incluyó registros en domicilios de los presuntos criminales, donde los agentes localizaron pruebas e indicios relevantes de actividad delictiva. EFE

