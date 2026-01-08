Jueves, 8 de enero de 2026 (02:00 GMT)

EEUU VENEZUELA

Caracas/Washington - Caracas busca adaptarse a una nueva cotidianidad bajo el gobierno de Delcy Rodríguez, que trata de restaurar la normalidad chavista interna mientras busca manejar la presión de Estados Unidos, que ha asegurado que controlará el petróleo venezolano "indefinidamente" y que se convertirá en el principal socio comercial de Venezuela.

Miami (EEUU) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Energía, Chris Wright, prometen incentivos y compensar a las petroleras que inviertan en Venezuela, pero el sector aún duda por la "poca claridad" del apoyo, la incertidumbre política y el rezago de la infraestructura venezolana, según expertos.

Pekín - La intervención estadounidense en Venezuela pone a prueba la influencia de China en Latinoamérica y a los países de la región entre la espada y la pared, presionados por Washington pero reticentes a darle la espalda a Pekín por los enormes intereses comerciales en juego.

Buenos Aires - La venezolana María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo -detenido desde hace más de un año en Caracas-, dijo en una entrevista con EFE que tras la intervención de Estados Unidos, Venezuela "está en manos de personas mucho peores que Nicolás Maduro" y pidió al presidente Javier Milei que modere el discurso contra el país caribeño para facilitar la liberación del padre de su hijo.

Ciudad Juárez - La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, provoca preocupación e inquietud en la frontera norte de México, particularmente en Ciudad Juárez, donde habitantes y miembros de la comunidad migrante se preguntan si ese tipo de acciones podría repetirse en territorio mexicano ante las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump. NUEVO

EEUU COLOMBIA

Bogotá - La seria crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos da un giro inesperado con una larga y "constructiva" conversación telefónica que tuvieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, quienes acordaron reunirse próximamente en la Casa Blanca.

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis (EE.UU.) - La investigación por la muerte de una ciudadana estadounidense de 37 años a raíz de los disparos de un agente de del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis continúa su curso entre el rechazo de las autoridades locales, manifestaciones en diversas ciudades del país y el respaldo de la Administración del presidente Trump al agente implicado.

GROENLANDIA EEUU

Washington/Berlín- La Casa Blanca mantiene que la primera opción de Trump con Groenlandia sigue siendo la diplomacia tras la reiterada demanda del presidente estadounidense de que Estados Unidos necesita ese territorio autónomo danés.

- China ha mostrado en la última década un interés creciente por el Ártico y por Groenlandia, especialmente a través de inversiones puntuales en proyectos mineros y de su apuesta estratégica por las nuevas rutas marítimas árticas hacia Europa, en un contexto de mayor atención internacional sobre esta región tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la isla.

EEUU MAMDANI

Nueva York.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cumple este jueves su primera semana a cargo de la ciudad, en la que ha visto cómo la Gran Manzana se convirtió en el epicentro de un conflicto internacional al recibir al líder de Venezuela, Nicolás Maduro, tras su captura por parte de EE.UU., así como sufrido duras críticas por parte de Israel por la eliminación de dos órdenes contra el antisemitismo.

ONU ECONOMÍA

Naciones Unidas - La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presenta este jueves en Nueva Delhi su informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2026, en un encuentro informativo con periodistas para analizar las tendencias y previsiones de la economía global.

BRASIL DEMOCRACIA

Brasilia - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una ceremonia para conmemorar el tercer aniversario del violento asalto a las sedes de los tres poderes, en Brasilia, perpetrada por simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - La ciudad ucraniana de Guliaipole, un importante centro logístico en la región sureña de Zaporiyia, se convierte en el epicentro de los combates, junto con Pokrovsk y Kúpiansk, en las regiones de Donetsk y Járkov, respectivamente, donde las fuerzas de Kiev encuentran dificultades para frenar los avances graduales de unas fuerzas rusas numéricamente superiores.

- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente lituano, Gitanas Nauseda, en los márgenes de una reunión de la dirección de la Unión Socialcristiana (CSU) en un antiguo monasterio en la localidad bávara de Seeon.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Hamás busca el cuerpo del último rehén israelí que queda en Gaza, cuya entrega abriría la segunda fase del alto el fuego, mientras el Gobierno israelí amenaza con no permitir la esperada apertura del cruce de Rafah, entre la Franja y Egipto, si sus restos no son devueltos.

- Desde una Gaza asolada, el médico español David Noguera de Médicos Sin Fronteras (MSF) mantiene la esperanza y confía en que Israel no expulsará de la Franja a 37 ONG internacionales

PAPA IGLESIA

Ciudad del Vaticano - El Vaticano explica en rueda de prensa los resultados del consistorio extraordinario de cardenales de todo el mundo convocado por primera vez por el papa León XIV para abordar temas de importancia para la iglesia.

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo - Los equipos de rescate indonesios retoman la búsqueda del niño español de 10 años aún desaparecido tras naufragar el barco en el que iba con su familia en aguas de Komodo a finales de diciembre, con tres fallecidos y dos supervivientes, y después de que ayer se extendiera el operativo hasta el viernes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SAMSUNG RESULTADOS

Seúl - Samsung Electronics publica sus resultados anuales y del cuarto trimestre de 2025, tras reportar su mayor beneficio operativo trimestral hasta la fecha en el trimestre previo, gracias al buen desempeño de su negocio de semiconductores en medio del auge de la inteligencia artificial.

AGENDA INFORMATIVA

AMÉRICA

11:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en noviembre. (Texto)

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL DEMOCRACIA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una ceremonia para conmemorar el tercer aniversario del violento asalto a las sedes de los tres poderes, en Brasilia, perpetrada por simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

12:30 GMT.- Washington.- EEUU BALANZA COMERCIAL.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. de octubre de 2025. (Texto)

13:00 GMT.- Nueva York.- ZOHRAN MAMDANI.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cumple este jueves su primera semana a cargo de la ciudad, en la que ha visto cómo la Gran Manzana se convirtió en el epicentro de un conflicto internacional al recibir al líder de Venezuela, Nicolás Maduro, tras su captura por parte de EE.UU., así como sufrido duras críticas por parte de Israel por la eliminación de dos órdenes contra el antisemitismo. (Texto) (Foto)

13:30 GMT.- Nueva York.- EEUU NARCOTRAFICO.- El capo mexicano Vicente Carrillo Fuentes comparece en la corte federal para el Distrito Este de Nueva York, que fue pospuesta el 19 de noviembre, en la que se conocerá si se declara culpable, tasa meses de negociación con la Fiscalía o si irá a juicio. Corte federal de Brooklyn, sala 8D de la jueza Joan M. Azrack (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas de la NASA Mike Fincke y Zena Cardman realizan una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional para mejorar el suministro de energía solar. Será la primera caminata de Cardman y la décima de Fincke, con la que iguala un récord de la NASA. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00 GMT.- Manizales.- COLOMBIA TOROS.- Corrida mixta de la Feria de Manizales con toros y novillos de Ernesto Gutiérrez para Alejandro Talavante y los novilleros Felipe Miguel Negret y Olga Casado. Plaza de Toros de Manizales (Texto)

22:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publica el dato de inflación de Colombia de 2025. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la minuta de su última reunión de política monetaria en la que rebajó la tasa de interés al 7 %, su décimo segundo recorte consecutivo y el cuarteto de 25 puntos. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO INFLACIÓN - El Instituto Nacional de Estadística de México publica la inflación general de diciembre tras elevarse al 3,8 % interanual al cierre de noviembre, aunque se mantiene dentro de las expectativas del mercado. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- Argentina difunde este jueves el índice de producción industrial manufacturero correspondiente a noviembre, después de que en octubre la actividad del sector registrara una caída del 0,8 %. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- Argentina difunde este jueves el indicador de actividad de la construcción correspondiente a noviembre, después de que en octubre la actividad del sector registrara una caída del 0,5 %. (Texto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica el dato de inflación de diciembre. (Texto)

EUROPA

07:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- La Oficina Federal de Estadística (Destatis) publica la cartera de pedidos de la industria manufacturera para noviembre. (Texto)

07:00 GMT.- Berlín.- UE MERCOSUR.- Agricultores alemanes llaman a bloquear algunas de las autovías de acceso a Berlín en protesta contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur.

09:00 GMT.- París.- UE ESPACIO.- El director general de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher, analiza en su tradicional rueda de prensa de principios de año el escenario para 2026. (Texto)

09:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica los resultados de la encuesta del consumidor de noviembre.

11:30 GMT.- París.- FRANCIA EXTERIORES.- El presidente francés, Emmanuel Macron, se dirige a los embajadores franceses, reunidos esta semana en París, para definir sus prioridades diplomáticas para 2026.

14:00 GMT.- Ginebra.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- El Foro Económico Mundial presenta su Barómetro de Cooperación Global de 2026, que se basa en los pilares de comercio, la tecnología, el clima, y la paz y seguridad. (Texto)

19:00 GMT.- Ciudad del Vaticano.- PAPA IGLESIA.- El Vaticano explica en rueda de prensa los resultados del consistorio extraordinario de cardenales de todo el mundo convocado por primera vez por el papa León XIV para abordar temas de importancia para la iglesia. (Texto) (Foto)

Seeon (Alemania).- ALEMANIA LITUANIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente lituano, Gitanas Nauseda, en los márgenes de una reunión de la dirección de la Unión Socialcristiana (CSU) en un antiguo monasterio en Seeon, en Baviera, donde ambos pronunciarán sendos discursos. (Texto) (Foto)

París.- ESPAÑA JUSTICIA.- El Tribunal de Estrasburgo dicta sentencia sobre la demanda de dos educadores sociales que acusan a España de no haber tenido en cuenta sus derechos tras rechazar una demanda que presentaron contra el diario ABC por la publicación de un artículo sobre la radicalización islámica en los centros de menores de Cataluña. (Texto)

ASIA

Seúl.- COREA DEL NORTE ANIVERSARIO.- El 8 de enero es el cumpleaños de Kim Jong-un (nacido en algún año entre 1982-1984), aunque el país no ha llevado a cabo grandes celebraciones ni reconoce el día oficial, puede ser que esto cambie ante los intentos del régimen de promover la imagen de Kim.

Pekín.- CHINA GROENLANDIA.- China ha mostrado en la última década un interés creciente por el Ártico y por Groenlandia, especialmente a través de inversiones puntuales en proyectos mineros y de su apuesta estratégica por las nuevas rutas marítimas árticas hacia Europa, en un contexto de mayor atención internacional sobre esta región tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la isla. (Texto) (Foto)

Pekín.- EEUU VENEZUELA.- La intervención estadounidense en Venezuela pone a prueba la influencia de China en Latinoamérica y a los países de la región entre la espada y la pared, presionados por Washington pero reticentes a darle la espalda a Pekín por los enormes intereses comerciales en juego. (Texto)

Labuan Bajo.- INDONESIA NAUFRAGIO.- Los equipos de rescate indonesios retoman la búsqueda del niño español de 10 años aún desaparecido tras naufragar el barco en el que iba con su familia en aguas de Komodo a finales de diciembre, con tres fallecidos y dos supervivientes, y después de que ayer se extendiera el operativo hasta el viernes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

01:30 GMT.- Hong Kong.- HONG KONG BANCA.- Los accionistas del hongkonés Hang Seng Bank votan sobre la oferta del mayor banco de Europa, HSBC, para comprar el 37 % de la entidad que aún no controla por unos 13.600 millones de dólares y sacarla así del mercado bursátil.

04:30 GMT.- Nueva Delhi.- INDIA ONU.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presenta este jueves en Nueva Delhi su informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2026, en un encuentro informativo con periodistas para analizar las tendencias y previsiones de la economía global desde el sur de Asia.

ÁFRICA

Gabes.- TÚNEZ CONTAMINACIÓN.- El Tribunal de Primera Instancia de Gabes determina la paralización temporal de un complejo químico contaminante en Túnez, tras cinco aplazamientos de un caso considerado "urgente". (Texto)

Lusaka.- RD CONGO CONFLICTO.- Ministros de Defensa de la región de los Grandes Lagos se reúnen este jueves en Zambia para abordar la situación en el este de la República Democrática del Congo (RDC), donde sigue la violencia y los combates entre el Ejército y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) a pesar de los esfuerzos de paz. (Texto)

ORIENTE MEDIO

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Desde una Gaza asolada, el médico español David Noguera de Médicos Sin Fronteras (MSF) mantiene la esperanza y confía en que Israel no expulsará de la Franja a 37 ONG internacionales, incluyendo la suya, ya que en caso contrario advierte de que "habrá más sufrimiento" y "se dispararán" las muertes de palestinos que hasta ahora se podían evitar. (Texto) (Vídeo)

Amán.- JORDANIA UE.- La Unión Europea y Jordania celebran en Amán, la capital jordana, su primera cumbre bilateral para profundizar en la asociación política y económica entre ambos bloques y debatir retos globales.

