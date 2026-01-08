Agencias

Hamás dice que facilitará entrega del gobierno de Gaza a un comité, siguiendo la tregua

Guardar

Jerusalén, 8 ene (EFE).- El portavoz de Hamás en Gaza, Hazem Qassam, afirmó este jueves que el grupo islamista trabajará para facilitar la entrega del gobierno de la Franja al comité independiente que se formará para ello en virtud del acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos, e insistió en que Hamás no administrará este territorio palestino.

En un breve comunicado difundido por su canal de Telegram, Qassam indica que "Hamás está esperando la formación de una comisión de independientes para administrar la Franja de Gaza en todos los ámbitos".

Se refiere así a uno de los puntos del acuerdo de alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la segunda fase de la tregua, que ya se está negociando.

En ese acuerdo, se establece que Gaza será gobernada de forma transitoria por un "comité palestino tecnocrático y apolítico" integrado por palestinos y expertos internacionales bajo la supervisión de una Junta de Paz, presidida por Trump y otros miembros.

"Hamás trabajará para facilitar el proceso de entrega y el trabajo del comité, y el movimiento ha decidido previamente que no participará en la administración de la Franja de Gaza", añade el portavoz el grupo palestino.

El alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre entre Hamás e Israel se encuentra aún en su primera fase, que comprende la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos en Gaza, a falta de que se entregue el cuerpo del último de estos cautivos.

El brazo armado de Hamás retomó ayer miércoles las labores para buscar a este rehén en un barrio de la ciudad de Gaza (norte), pero este jueves no ha continuado con ellas porque, según informó a EFE un miembro del equipo de búsqueda, Israel no ha dado la autorización necesaria para acceder a la zona, controlada por el Ejército israelí.

El Gobierno de Netanyahu dijo que no pasará a la segunda fase del plan, en la que se prevé la formación de un gobierno de transición sin Hamás, si no se entrega el cuerpo de este último rehén, pero el medio estadounidense Axos publicó este jueves que Trump prevé anunciar formalmente la próxima semana la creación de la Junta de Paz de Gaza.

La primera reunión de esta junta se realizaría en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), previsto del 19 al 23 de enero, detalla la información citando a funcionarios de la Administración Trump.

Según el diario israelí Times Of Israel (TOI), la Administración Trump comunicó la semana pasada a la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su compromiso tanto con el regreso del cuerpo del último rehén israelí fallecido como con el desarme de Hamás, pero que no está dispuesta a condicionar el inicio de la segunda fase de su plan de paz a ninguno de los dos.

Estados Unidos ha mantenido conversaciones con Egipto, Catar y Turquía como mediadores, quienes han confirmado a Washington que Hamás aceptará un plan de desarme gradual que comenzaría con la entrega de su armamento pesado, de acuerdo a fuentes diplomáticas de TOI. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ribera critica la salida de EEUU de la Convención del Clima: "La Casa Blanca no se preocupa por el medio ambiente"

La vicepresidenta europea, Teresa Ribera, lamenta el alejamiento estadounidense de organismos climáticos, señalando que valores como la cooperación y la justicia se ven relegados, mientras Washington justifica la medida por intereses nacionales y desconfianza hacia agendas multilaterales

Ribera critica la salida de

Vox apoya las protestas de agricultores y pide comparecer a Ordeig: "Es un auténtico traidor"

Tras criticar el pacto entre la UE y Mercosur, el portavoz Joan Garriga exige la presencia de Òscar Ordeig en el Parlament, acusa públicamente al Govern de abandonar al campo catalán y llama a frenar políticas impulsadas por Bruselas

Vox apoya las protestas de

Concluye sin resultado la jornada de búsqueda del niño español tras el naufragio en Indonesia

Infobae

La filial de aviación de Dassault eleva casi un 8% su previsión de ventas para 2025, hasta 7.000 millones

El fabricante francés, tras entregar más aviones militares y civiles en 2025 en comparación con el año anterior y sumar nuevos encargos, estima ahora un crecimiento significativo de su cifra de negocio para el próximo ejercicio

La filial de aviación de

Alianza Verde critica la "dejadez" en materia ambiental del Gobierno: "Hay una complacencia absoluta"

El partido ecologista denuncia falta de respuesta ante el incremento de emisiones de CO2 en España y exige a las autoridades actuar con mayor determinación y rapidez para frenar el deterioro ambiental, advirtiendo sobre los riesgos de mantener políticas insuficientes

Alianza Verde critica la "dejadez"