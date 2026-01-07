Agencias

Robert Stryk de Stryk Global Diplomacy emite una carta abierta al presidente Donald J. Trump

PR Newswire

WASHINGTON, 7 de enero de 2026

WASHINGTON, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Robert Stryk, presidente de Stryk Global Diplomacy, emitió hoy una carta abierta al presidente Donald J. Trump sobre la acción militar en Venezuela:

Presidente Trump:

Sus acciones decisivas en Venezuela demuestran una rara claridad de propósito y una comprensión singular de cómo el verdadero capitalismo global promueve la libertad humana y la soberanía nacional.

Su liderazgo tiene el poder de liberar al pueblo venezolano de las garras del socialismo autocrático y despótico, un sistema que despoja a los individuos de la agencia, suprime la ambición y niega a los ciudadanos el derecho a trazar su propio destino.

Hablo por experiencia directa. Tengo una larga y sustancial historia en Venezuela, y sigo siendo el único estadounidense que tuvo la determinación y la previsión de obtener formalmente la autorización y presentar bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de los Estados Unidos (FARA) para participar de manera legal y transparente en nombre tanto del pueblo venezolano como del estadounidense. Anteriormente me he involucrado directamente con la presidenta interina Delcy Rodríguez, posicionando de manera única a mi firma para ayudar durante este período crítico de transición y en la reconstrucción que debe seguir.

Presidente Trump, gracias por su compromiso inquebrantable con los principios fundamentales articulados por Adam Smith, una visión de libre mercado, libertad individual y claridad moral, que ha hecho más para iluminar y elevar al mundo que cualquier ideología impuesta por la fuerza.

Atentamente,

Robert StrykPresidentede Stryk Global Diplomacy

https://strykglobaldiplomacy.com/

CONTACTO: Robert Stryk, presidente de Stryk Global Diplomacy, Washington DC +1 (202) 350-3897, línea gratuita +1 (866) 427-0064, Londres +44 20 7692 8232, info@strykglobal.com

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/robert-stryk-de-stryk-global-diplomacy-emite-una-carta-abierta-al-presidente-donald-j-trump-302655618.html

FUENTE Stryk Global Diplomacy

