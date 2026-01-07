Robert Stryk de Stryk Global Diplomacy emite una carta abierta al presidente Donald J. Trump

WASHINGTON, 7 de enero de 2026

Presidente Trump:

Sus acciones decisivas en Venezuela demuestran una rara claridad de propósito y una comprensión singular de cómo el verdadero capitalismo global promueve la libertad humana y la soberanía nacional.

Su liderazgo tiene el poder de liberar al pueblo venezolano de las garras del socialismo autocrático y despótico, un sistema que despoja a los individuos de la agencia, suprime la ambición y niega a los ciudadanos el derecho a trazar su propio destino.

Hablo por experiencia directa. Tengo una larga y sustancial historia en Venezuela, y sigo siendo el único estadounidense que tuvo la determinación y la previsión de obtener formalmente la autorización y presentar bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de los Estados Unidos (FARA) para participar de manera legal y transparente en nombre tanto del pueblo venezolano como del estadounidense. Anteriormente me he involucrado directamente con la presidenta interina Delcy Rodríguez, posicionando de manera única a mi firma para ayudar durante este período crítico de transición y en la reconstrucción que debe seguir.

Presidente Trump, gracias por su compromiso inquebrantable con los principios fundamentales articulados por Adam Smith, una visión de libre mercado, libertad individual y claridad moral, que ha hecho más para iluminar y elevar al mundo que cualquier ideología impuesta por la fuerza.

Atentamente,

Robert StrykPresidentede Stryk Global Diplomacy

