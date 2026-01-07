Agencias

Milei respalda la toma de control de EEUU del petróleo de Venezuela por cortar el suministro "a comunistas"

Durante una entrevista, Javier Milei calificó de "estupidez" las críticas hacia la acción militar estadounidense en territorio venezolano, argumentó que las riquezas dependen del respeto institucional y justificó el corte de suministro energético como medida contra gobiernos socialistas

En la entrevista concedida al medio ‘Neura’, Javier Milei abordó su postura ante las relaciones comerciales de Argentina con China, afirmando que no contempla una ruptura con el gigante asiático a pesar de su respaldo a la política exterior de Estados Unidos. El presidente argentino explicó que su país mantendrá los lazos económicos con China y enfatizó: “No voy a romper los lazos comerciales con China. Eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos”. Según consignó el medio ‘Neura’, Milei subrayó la necesidad de hacer explícita esta posición porque, en su opinión, “después hacen lecturas perversas” si no se manifiesta de manera clara respecto a la política comercial bilateral.

En ese contexto, Milei expresó su pleno apoyo a la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores el sábado pasado. De acuerdo con ‘Neura’, el presidente de Argentina justificó la acción de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano y desestimó como una “estupidez” las críticas dirigidas a Washington por su control sobre esos recursos. Durante la entrevista, el mandatario sostuvo que la riqueza de los países “es el respeto a la propiedad privada, la vida y las instituciones”, y no la simple posesión de bienes naturales. Añadió que la intervención responde a la necesidad de cortar el suministro “a los comunistas”.

Según detalló ‘Neura’, Milei argumentó que el gobierno de Venezuela habría estado utilizando la logística de PDVSA, Petróleos de Venezuela, para actividades relacionadas con el narcotráfico. El presidente argentino indicó que este habría sido el motivo decisivo por el cual Estados Unidos emprendió la operación para sacar a Maduro del poder en Venezuela.

El medio también reportó una declaración del expresidente estadounidense Donald Trump, quien informó a través de la red Truth Social que las autoridades venezolanas habrían acordado el envío hacia Estados Unidos de “entre 30 y 50 barriles de petróleo de alta calidad sancionado”.

En cuanto al impacto internacional, ‘Neura’ explicó que la operación estadounidense en territorio venezolano ha contado con el apoyo oficial del Gobierno argentino encabezado por Milei, pero ha recibido el rechazo de China. Esto se produce en un escenario de tensión geopolítica, donde los alineamientos y las relaciones comerciales se revelan como cuestiones centrales para los gobiernos de la región.

El presidente argentino remarcó durante la entrevista que su alineación política con Estados Unidos no implica limitar los lazos económicos con otras potencias. La aclaración estuvo motivada por preguntas sobre la posibilidad de que la alianza con Washington pudiera influir en el desarrollo de los intercambios comerciales argentinos con China. Milei defendió que su gobierno puede mantener alianzas geopolíticas sin que ello afecte la colaboración económica, siempre que se guarden los principios de respeto institucional y se preserven los intereses nacionales.

De acuerdo con ‘Neura’, el respaldo de Milei a la acción estadounidense en Venezuela se vincula también a sus convicciones sobre la propiedad privada y los sistemas políticos. En la entrevista, enfatizó que la prosperidad y el desarrollo de una nación no dependen solo de la riqueza natural, sino de un marco institucional que garantice derechos y libertades fundamentales. Por esa razón, consideró válida la intervención estadounidense para impedir que los recursos petroleros permanezcan bajo un régimen que no cumple esos estándares, según su análisis.

El operativo militar al que se refirió Milei tuvo como principal resultado la detención del mandatario venezolano y su cónyuge, un hecho que fue valorado positivamente por el gobierno argentino, conforme recordó ‘Neura’. Al fondo de la controversia se sitúan los vínculos entre el petróleo venezolano y los circuitos internacionales de sanciones y comercio, así como las denuncias de narcotráfico que, según el presidente argentino, motivaron la acción de Estados Unidos.

En sus declaraciones, Milei reiteró que la riqueza de un país depende del respeto a la propiedad privada y la vigencia de las instituciones, no de la mera tenencia de recursos. En ese marco, minimizó los cuestionamientos a Estados Unidos por su interés en el petróleo venezolano y consideró infundadas las críticas de sectores políticos que interpretan la acción como una “apropiación” de bienes ajenos. Señaló que el verdadero objetivo radica en restringir el acceso de los gobiernos socialistas a fuentes de financiamiento.

Según la información publicada por ‘Neura’, la posición argentina representa un claro respaldo a los lineamientos impulsados por Washington en la región y marca distancia con las posiciones sostenidas por gobiernos críticos de la intervención militar. Al mismo tiempo, Milei insistió en que la continuidad de las relaciones comerciales con China responde únicamente a razones pragmáticas y no implica un cambio en su orientación ideológica o geopolítica.

Finalmente, las declaraciones del presidente argentino reflejan la complejidad del escenario internacional, en el que se entrecruzan intereses económicos, alianzas estratégicas y posiciones ideológicas diferenciales acerca de la gobernanza, los derechos de propiedad y el acceso a los recursos naturales. Las críticas a la actuación estadounidense, según la perspectiva de Milei, carecen de fundamento cuando se considera la defensa de los principios y de la legalidad institucional, así como la necesidad de reducir el alcance de los gobiernos calificados por él como socialistas o comunistas.

