Azcón apuesta por la convocatoria de unas elecciones democráticas en Venezuela "en el plazo de 30 días"

La disposición constitucional de Venezuela, destacada por la comunidad venezolana residente en Aragón, estipula la convocatoria de elecciones en un lapso de 30 días tras la ausencia de un presidente en ejercicio. Según informó Europa Press, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, trasladó su apoyo a este mandato legal, pidiendo que se materialice un proceso electoral que permita la llegada de un ejecutivo legítimo para liderar la transición democrática, después de la destitución de Nicolás Maduro derivada de la intervención militar estadounidense en Caracas.

Durante un encuentro en la sede del Gobierno autonómico, Azcón recibió a representantes venezolanos en Aragón, quienes le explicaron el contenido de dicho artículo de la Constitución y plantearon su preocupación y expectativas tras los recientes acontecimientos en su país. De acuerdo con Europa Press, el mandatario aragonés afirmó que “lo mejor que les podemos desear es que se convoquen elecciones en el plazo de 30 días y que Venezuela pueda volver de donde nunca debió salir, que es la democracia y la libertad”.

El diálogo entre Azcón y los líderes de la comunidad venezolana tuvo lugar un día después de la intervención de las fuerzas estadounidenses, que incluyó ataques aéreos sobre varias localidades del país y concluyó con el arresto y traslado de Nicolás Maduro a una cárcel de Estados Unidos. Según publicó Europa Press, Azcón subrayó que “la realidad es que hoy Maduro ya no es un dictador”, calificándolo como “un preso”, y añadió: “Los demócratas no tenemos que sentir ninguna pena, ninguna tristeza”.

El presidente aragonés incidió en las consecuencias del chavismo en Venezuela durante los últimos 27 años, señalando que “nueve millones de exiliados y el empobrecimiento de un país rico, con una democracia devastada y miles y miles de presos políticos” son el balance de la administración que encabezaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Según detalló Europa Press, Azcón recalcó que el fin del “narcodictador” Maduro representa un momento de esperanza para la población venezolana y consideró que “este momento supone una oportunidad para lo esencial: que la democracia y la libertad llegue a Venezuela”.

Durante la reunión también se expresaron voces de movimientos políticos como Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado. El portavoz de esta organización, Alejandro Landaeta, agradeció la oportunidad de exponer en la sede gubernamental aragonesa el mensaje de “liberar a Venezuela de un sistema oprobioso” que, según sus palabras difundidas por Europa Press, mantuvo “cautivos” a los ciudadanos durante 26 años. Landaeta hizo referencia a las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024, destacando el carácter democrático de los venezolanos, y subrayó que la solicitud de ayuda internacional respondió a la necesidad de restablecer los derechos fundamentales que, sostuvo, fueron erosionados por el régimen.

La situación descrita por la delegación venezolana recoge tanto la esperanza de una transición política como la inquietud por el futuro inmediato del país y la seguridad de sus familias. Europa Press reportó que Landaeta consideró que el escenario actual plantea la posibilidad de una “transición ordenada”, señalando que el presidente electo, Edmundo González Urrutia, junto con Machado, representan ese cambio hacia la recuperación democrática. “Está en juego no solamente la libertad de todo un pueblo, sino la seguridad de todo un continente”, puntualizó Landaeta, en relación al impacto regional de la crisis política venezolana.

“La estructura criminal” mencionada por Landaeta, que según su testimonio impidió el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y obligó a buscar apoyo externo, es identificada como un obstáculo histórico cuya superación permitiría dar comienzo a una etapa diferente para Venezuela. Europa Press recogió sus declaraciones acerca del “maltrato” ejercido durante 26 años, que, a su juicio, vulneró de manera sistemática derechos inalienables como la vida y la libertad.

A pesar del cambio de circunstancias, Vente Venezuela insistió en que no se trataba de un momento para celebrar, ya que el proceso de restauración democrática apenas comienza y aún resta alcanzar los objetivos planteados. En palabras de Landaeta, “es el inicio de una nueva etapa que va a cambiar radicalmente la situación geopolítica no solamente de Venezuela”, según reprodujo Europa Press.

En este contexto, la comunidad venezolana en Aragón reflejó sentimientos de esperanza y preocupación en igual medida. Tal como detalló Europa Press, los representantes manifestaron inquietud por las condiciones de inestabilidad y los riesgos para la población, así como por el bienestar de sus familiares y conocidos. Azcón concluyó el encuentro reconociendo que la situación es motivo de ilusión por la perspectiva de cambio, pero también de incertidumbre debido a las consecuencias sociales y políticas tras más de dos décadas de crisis y represión.

El balance político y social tras el colapso del gobierno de Maduro y la intervención internacional hace hincapié en la urgencia de establecer un gobierno de transición legítimo y democrático. La comunidad aragonesa y los venezolanos residentes reivindicaron la necesidad de mantener la unidad para afrontar la actual coyuntura. Europa Press relató que los interlocutores coincidieron en que el siguiente paso fundamental para el país debe ser el cumplimiento de la Constitución mediante la organización inmediata de elecciones libres en un plazo de 30 días, como paso previo para restablecer la democracia y la estabilidad institucional.