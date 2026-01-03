Sánchez asegura que "no reconocerá" la intervención de EEUU en Venezuela porque "viola el Derecho internacional"

El seguimiento detallado de los acontecimientos en Venezuela se mantiene como prioridad para el Gobierno español, según manifestó el presidente Pedro Sánchez. Sánchez indicó que tanto la embajada como los consulados de España en el país sudamericano continúan funcionando con normalidad y que la evolución de los hechos se monitorea de forma continua. Esta afirmación vino acompañada de un llamamiento a la desescalada del conflicto y a la responsabilidad de todos los actores implicados en la crisis venezolana. La noticia principal se centra en que España ha rechazado de manera explícita la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, fundamentando su postura en la defensa del Derecho internacional y la protección de la población civil.

Según consignó el medio español, el presidente del Gobierno subrayó este sábado que no habrá reconocimiento oficial por parte de España a una acción militar estadounidense contra Venezuela. Sánchez explicó que considera dicha intervención contraria a las normas internacionales, argumentando que abre un escenario de incertidumbre y eleva el riesgo de un conflicto bélico en la región. El mandatario transmitió este posicionamiento a través de un mensaje en la plataforma 'X', donde también recordó que España mantiene una postura crítica hacia el régimen de Nicolás Maduro, al que no reconoció tras las últimas elecciones que el gobierno español calificó de fraudulentas en 2024, según informó el propio jefe del Ejecutivo.

En el mismo mensaje, Sánchez enfatizó la relevancia de anteponer la seguridad y bienestar de la población civil ante cualquier otra consideración, e instó a respetar los principios estipulados por la Carta de Naciones Unidas. Además, insistió en la necesidad de buscar vías para una transición en Venezuela, sugiriendo que el proceso debe realizarse de manera justa y mediante el diálogo entre las partes. De acuerdo con el reporte de medios españoles, el Gobierno expresó su preocupación por la escalada del conflicto, y reiteró su compromiso de actuar en coordinación con los socios de la Unión Europea y los países del entorno latinoamericano.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación también anunció que está observando la situación en Venezuela en estrecha coordinación con los estados miembros de la Unión Europea y países de la región, según publicó el medio citado. Las autoridades españolas destacaron que esta labor conjunta busca garantizar una reacción unificada y que respete tanto el Derecho internacional como los principios básicos de convivencia internacional.

Pedro Sánchez realizó en la mañana un nuevo llamado público, esta vez mediante redes sociales, a la responsabilidad y al descenso de las tensiones, reafirmando que los servicios diplomáticos españoles en Venezuela operan con normalidad y están preparados para atender a la comunidad española y a otros ciudadanos que lo requieran. En su declaración, insistió una vez más en la importancia de cumplir con las obligaciones internacionales y los principios adoptados por Naciones Unidas.

El énfasis reiterado en la protección de la población civil marca la línea principal del posicionamiento español en la actual crisis venezolana, según detalló el medio español. Sánchez pidió a los distintos actores internacionales actuar con prudencia, buscando acuerdos negociados y evitando medidas que puedan aumentar la inestabilidad regional. El rechazo español a reconocer tanto al régimen de Nicolás Maduro, tras las denuncias de fraude electoral, como a una intervención estadounidense no amparada en la legalidad internacional, consolida el enfoque del Gobierno central en la defensa del multilateralismo y el respeto de la legalidad global.

En las últimas comunicaciones oficiales, tanto el presidente como los responsables de Exteriores subrayaron que España favorece una transformación política en Venezuela articulada sobre el diálogo y la búsqueda de consensos entre las fuerzas políticas del país, en alianza con la comunidad internacional. El Gobierno considera que una solución duradera a la crisis solo se alcanzará respetando las normas internacionales y bajo esquemas de cooperación y transición pactada con todas las partes involucradas.