El Ejército de Somalia mata a cerca de una treintena de miembros de Al Shabaab

Abdulahi Osman Mohamed, identificado por la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad de Somalia (NISA, por sus siglas en inglés) como uno de los estrategas clave detrás de las unidades de atentados de Al Shabaab, figura entre los dos altos mandos del grupo armados abatidos durante una operación reciente en Medio Sabelle. Además, NISA indicó que la recompensa por información que llevara a su captura ascendía a cinco millones de dólares, lo que resalta la importancia de su rol dentro de la organización. Esta acción forma parte de una ofensiva militar coordinada que, según informó el Ministerio de Defensa de Somalia, busca debilitar a la célula afín a Al Qaeda, considerada responsable de múltiples ataques en la región.

De acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Defensa somalí, soldados apoyados por fuerzas internacionales realizaron una serie de ataques aéreos nocturnos en Yabad Godane, Medio Sabelle, al norte de Mogadiscio, la capital del país africano. La operación culminó con la muerte de 29 miembros de Al Shabaab y la destrucción de vehículos y armamento que, según señalaron las autoridades, serían empleados con fines terroristas contra la población civil. El comunicado del ministerio también atribuyó este resultado a la cooperación en materia de seguridad y al intercambio de información de inteligencia con socios extranjeros, a quienes expresaron su agradecimiento a través de su perfil en la red social X.

El balance de la ofensiva dejó, además de las bajas, la destrucción significativa de recursos logísticos de Al Shabaab. De acuerdo con el comunicado ministerial, estas pérdidas han minado tanto la capacidad operativa como logística del grupo, que ha intensificado sus actos violentos en los últimos meses. El Ministerio de Defensa aseguró que las fuerzas somalíes mantendrán las operaciones antiterroristas con el objetivo declarado de promover la paz y la estabilidad en todo el territorio nacional.

En su recuento de los hechos, NISA relató que la ofensiva también logró la eliminación de cerca de 135 presuntos integrantes del grupo armado en diferentes áreas de la región en la última semana. Este aumento en la presión militar pertenece a una estrategia más amplia iniciada tras la llegada al poder, en mayo de 2022, del presidente Hasán Sheij Mohamud, quien priorizó en su agenda el combate directo contra la insurgencia de Al Shabaab y la cooperación con fuerzas locales y clanes aliados.

La operación reciente, según consignó el Ministerio de Defensa, incluyó el uso de inteligencia proporcionada por aliados internacionales, cuyos aportes resultaron determinantes para identificar las posiciones y capacidades del grupo armado antes de lanzar los ataques. El comunicado emitido por la cartera de Defensa remarcó el rol de la coordinación transnacional en la campaña antiterrorista, incluyendo el suministro de datos, apoyo logístico y facilitación operativa que han sustentado la ofensiva en Medio Sabelle.

Por su parte, NISA subrayó el golpe estratégico que implica la muerte de Abdikarin Mohamed Xersi junto a Abdulahi Osman Mohamed, catalogados ambos como mandos de alto nivel dentro de la estructura de Al Shabaab. Desde la agencia enfatizaron la relevancia de la eliminación de estos dirigentes, lo que podría impactar la capacidad del grupo para planificar y ejecutar nuevos ataques en la región.

Según detalló el medio, las autoridades continúan advirtiendo sobre el crecimiento de la actividad armada de Al Shabaab en el norte de Mogadiscio y otras zonas, a pesar del refuerzo de medidas de seguridad internas y el incremento de la cooperación con milicias y clanes colaboradores. El gobierno somalí ha reiterado que las operaciones militares no cesarán hasta que se restablezca plenamente la estabilidad.

Hasta el momento, Al Shabaab no ha emitido comentarios acerca de las bajas sufridas ni de la pérdida de recursos materiales en Yabad Godane. Las fuerzas oficiales, reiterando su postura, insisten en que los esfuerzos desplegados persiguen debilitar la infraestructura terrorista para dificultar futuros atentados contra la población civil y las instituciones somalíes.

El Ministerio de Defensa concluyó su declaración ratificando la voluntad de mantener las operaciones conjuntas y la dinámica de cooperación con los países aliados, subrayando que los recientes resultados reflejan avances significativos dentro de la estrategia definida por las autoridades nacionales desde el inicio de la actual administración.