Aviones no tripulados paralizan temporalmente el tráfico aéreo en la ciudad alemana de Hannover

Un dron detectado cerca de un aeródromo de modelos a escala a unos 80 metros de altura despertó la alerta en Hannover, desencadenando una serie de eventos que forzaron el cierre del espacio aéreo en la ciudad alemana durante más de dos horas. De acuerdo con la información publicada por el medio local Hannoversche Allgemeine Zeitung, el incidente se registró primero en las inmediaciones del aeródromo mencionado, y se agravó una hora después, cuando al menos otros dos drones habrían sido avistados en las cercanías del aeropuerto principal de Hannover. Esta situación derivó en la paralización temporal del tráfico aéreo en la zona.

Según reportó Hannoversche Allgemeine Zeitung, el aeropuerto de Hannover suspendió todas las operaciones aéreas desde las 21:47 hasta las 00:16 horas locales de la noche del viernes. Durante este período, siete vuelos debieron cambiar de destino hacia otros aeropuertos alemanes, mientras que dos conexiones programadas, una hacia Fráncfort y otra hacia París, no pudieron aterrizar ni despegar de Hannover la mañana siguiente. Ambas rutas quedaron canceladas, confirmaron las fuentes aeroportuarias.

El cierre del espacio aéreo se mantuvo por más de dos horas, en un esfuerzo por garantizar la seguridad tras los reportes de drones en la zona de aproximación y despegue de las aeronaves. Un vocero del aeropuerto detalló que la decisión se tomó inmediatamente después de los primeros avistamientos y que hasta el momento no se ha informado sobre incidentes directos causados por los dispositivos no tripulados. Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales de manera inmediata acerca de las investigaciones en curso ni sobre la procedencia de los drones detectados, señaló Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Esta no es la primera vez que el aeropuerto de Hannover enfrenta una situación de este tipo. Según consignó Hannoversche Allgemeine Zeitung, en noviembre se cerró la terminal aérea por 45 minutos debido a la presencia de un dron. Aquel incidente, aunque más breve, también obligó a suspender temporalmente las operaciones y generó preocupación por el impacto de estos aparatos en la seguridad aérea.

En el reciente incidente, la presencia de varios drones llevó a que las autoridades aéreas consideraran necesario mantener el cierre más allá del avistamiento original, dada la aparición reiterada de estos dispositivos en áreas sensibles. La cancelación de las conexiones internacionales y el desvío de los vuelos afectaron tanto a pasajeros como a operaciones logísticas, y pusieron de relieve los retos que implica la gestión del espacio aéreo frente a la creciente proliferación de drones civiles.

El medio Hannoversche Allgemeine Zeitung relató que, durante la interrupción, equipos de seguridad aeroportuaria permanecieron en alerta, revisando áreas cercanas al aeropuerto e intentando determinar las rutas y el objetivo de los drones involucrados. Pese a los esfuerzos, no se proporcionaron de inmediato datos públicos sobre responsables o sobre si se emplearon dispositivos oficiales para abordar la amenaza detectada.

El aeropuerto de Hannover forma parte de una red clave de conectividad en el norte de Alemania. La interferencia de drones en sus inmediaciones destaca los riesgos para la puntualidad y la seguridad, así como la necesidad de políticas y tecnologías actualizadas que prevengan la entrada no autorizada de aparatos no tripulados en zonas críticas. Tal como detalló Hannoversche Allgemeine Zeitung, ninguna persona resultó lesionada ni se produjeron daños materiales en esta ocasión, aunque las consecuencias operativas afectaron a centenares de viajeros cuya llegada o partida se vio retrasada o cancelada.

Los repetidos incidentes han puesto en alerta a las autoridades y operadores aéreos alemanes, que enfrentan el reto de equilibrar el avance de las nuevas tecnologías con la protección del tráfico aéreo y la regulación del uso de drones, especialmente en áreas urbanas o próximas a infraestructuras estratégicas. La continuación de las investigaciones y la posible adaptación de nuevas normas figuran entre los próximos pasos para hacer frente a estos desafíos, según señalaron las fuentes consultadas por Hannoversche Allgemeine Zeitung.