Nasry Asfura, quien ejerció como alcalde de Tegucigalpa antes de postularse a la presidencia, ha extendido un mensaje de reconciliación a sus conciudadanos tras ser declarado ganador de las elecciones presidenciales en Honduras con el 40,27 por ciento de los votos. Tal como reportó el medio fuente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó el triunfo a Asfura después de un escrutinio que abarcó el 97,86 por ciento del total de los sufragios y señaló la presencia de más del 1,5 por ciento de actas con "inconsistencias". En un mensaje en video dirigido a la población, Asfura agradeció la confianza depositada en él y reiteró su determinación de trabajar sin descanso por el país centroamericano.

Según informó la fuente proporcionada, Asfura manifestó: "Con profunda gratitud y asumiendo el honor de poder servirles, les extiendo mi mano para caminar juntos con firme determinación de trabajar sin descanso por Honduras. No les voy a fallar". Además, en vísperas de las festividades decembrinas, hizo un llamado a la ciudadanía a reconocerse como parte de “una sola familia hondureña”, subrayando la importancia de la unidad nacional y la paz durante la temporada navideña.

En el marco de su mensaje, el presidente electo enfatizó el valor de la reconciliación y el entendimiento entre los hondureños. “Honduras, en Nochebuena celebramos el nacimiento de Jesús, el príncipe de la paz, y su llegada nos recuerda que el amor es más poderoso que cualquier división. Que esta Navidad nos encuentre más humanos y más hermanos. Dios los bendiga y bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací”, declaró Asfura, de acuerdo con la información consignada por la fuente original.

La victoria de Asfura se produce luego de una contienda altamente disputada. Según detalló el medio fuente, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal y principal competidor de Asfura, recibió el 39,53 por ciento de los votos escrutados, quedando en segundo lugar. Por su parte, Rixi Moncada, representante del oficialismo, obtuvo un 19,19 por ciento, posicionándose en la tercera plaza. Tanto Nasralla como Moncada han denunciado anomalías en el proceso electoral, señalando la comisión de fraude por parte del ente electoral. Estas denuncias han sido vinculadas con el contexto internacional, en el que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró un respaldo explícito a Asfura, situación que ha dado pie a acusaciones de injerencia extranjera, según publicó la fuente consultada.

El Consejo Nacional Electoral hizo público un balance oficial cuando el conteo alcanzó el 97,86 por ciento del total de sufragios. En ese contexto, el organismo precisó que detectó "inconsistencias" en más del 1,5 por ciento de las actas, aunque procedió a validar los mismos resultados que otorgan la victoria a Asfura. Esta circunstancia ha incrementado la tensión política, derivando en cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y la legitimidad del resultado por parte de sectores de la oposición.

El contexto en el que Asfura arriba a la presidencia está marcado por el escepticismo de sus contendientes y la polarización del electorado, según señaló el medio fuente. Su mensaje conciliador y las referencias a la unidad nacional han buscado amortiguar el ambiente de crispación poselectoral, al tiempo que se enfrenta el desafío de restablecer la confianza en las instituciones tras la controversia suscitada por los señalamientos de fraude y la intervención internacional.

Dentro de este escenario, la proclamación del nuevo presidente se realiza cercana a la Navidad, fecha evocada por Asfura para fortalecer su llamado al diálogo y la unión entre los distintos sectores de la sociedad hondureña. El líder del Partido Nacional de Honduras ha subrayado el compromiso de desempeñar su gestión “sin descanso” y ha asegurado que no defraudará a sus votantes, en busca de encaminar al país hacia una etapa de estabilidad y cohesión social, tal como reportó la fuente original.

La controversia posterior a las elecciones y las tensiones derivadas de la competencia cerrada han generado un clima político sensible, en el que las declaraciones de los principales actores, junto con la postura del CNE, continúan ocupando un lugar central en la agenda mediática y política nacional. Según informó el medio fuente, la gestión de Asfura inicia bajo la expectativa de su capacidad para promover la reconciliación y atender los desafíos heredados de un proceso electoral intensamente disputado.