Agencias

La UE felicita a Asfura tras ser declarado ganador de las presidenciales en Honduras

El bloque europeo manifestó su disposición a fortalecer la relación bilateral tras la victoria de Nasry Asfura, mientras persisten controversias por denuncias de manipulación y el rechazo del principal rival a la proclamación realizada por autoridades electorales

Guardar

Nasry Asfura acumuló el 40,27 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de Honduras, una diferencia mínima respecto a Salvador Nasralla, quien logró el 39,53 por ciento, y por encima de Rixi Moncada, candidata del partido LIBRE, que obtuvo el 19,19 por ciento. Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Asfura como ganador el 30 de noviembre, la decisión convirtió su victoria en motivo de controversia por las acusaciones de fraude y la negativa del principal candidato opositor a reconocer los resultados, según informó el medio Europa Press.

Europa Press detalló que la Unión Europea (UE) felicitó oficialmente a Nasry Asfura tras la confirmación de los resultados por parte del CNE. Un portavoz de la UE manifestó que, luego de “un largo y prolongado proceso y la proclamación de los resultados por el CNE”, el bloque europeo reconoce el nombramiento de Asfura e hizo público el interés en colaborar con el futuro mandatario hondureño. En sus palabras: “La UE felicita a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras”, y comunicó la disposición de la UE para abordar conjuntamente prioridades y avanzar en la relación bilateral en asuntos de interés mutuo. Esta señal institucional llega en medio de reclamos y tensiones postelectorales, particularmente por parte de sectores opositores y del partido oficialista LIBRE.

Las declaraciones europeas también valoraron la alta participación ciudadana en las urnas el 30 de noviembre, interpretándola como una muestra del compromiso democrático de la población hondureña. Además, la UE recordó que durante el proceso electoral estuvo presente una numerosa delegación de observadores, tanto nacionales como internacionales, incluyendo una misión propia de observación electoral del bloque europeo.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, tanto el Partido Liberal como LIBRE emitieron denuncias por posibles irregularidades y manipulación durante la jornada electoral. Salvador Nasralla, principal adversario de Asfura y segundo en porcentaje de votos, rechazó públicamente la declaratoria oficial y afirmó que el anuncio del CNE “no refleja la realidad completa del voto ciudadano”. LIBRE, por su parte, acompañó las denuncias de fraude y cuestionó la transparencia del escrutinio.

En contraste con las críticas, Nasry Asfura publicó un mensaje en su red social X donde reconoció el trabajo de las consejeras y de todo el equipo implicado en la organización y realización de la votación. El presidente electo aseguró que se encuentra “preparado para gobernar”, consolidando su postura ante la resistencia que manifiestan sectores de la oposición respecto a la proclamación oficial.

Tal como puntualizó Europa Press, el respaldo internacional hacia Asfura incluye el apoyo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha manifestado en favor del resultado proclamado por las autoridades hondureñas. El propio Consejo Nacional Electoral confirmó el cierre del escrutinio otorgando la mayoría de votos a Asfura sobre Nasralla y Moncada, consolidando formalmente la victoria.

Las tensiones posteriores a la elección se acentuaron por la presencia de misiones de observación internacional, que si bien ofrecieron un marco de supervisión independiente, no lograron disipar las denuncias de parcialidad expresadas por sectores opositores. Europa Press indicó que el despliegue de observadores respondió a la necesidad de legitimar un proceso electoral señalado previamente por la polarización política nacional.

Mientras la Unión Europea insiste en profundizar la cooperación y mantiene su oferta de diálogo al futuro gobierno de Asfura, las pugnas internas en Honduras, tanto en el ámbito político como en el social, reflejan la complejidad que enfrenta el país tras un resultado tan ajustado y sujeto a múltiples cuestionamientos por parte de los candidatos y partidos que no resultaron ganadores en la elección.

Temas Relacionados

Nasry AsfuraElecciones presidencialesUnión EuropeaConsejo Nacional ElectoralHondurasEstados UnidosFraude electoralSalvador NasrallaPartido LiberalRixi MoncadaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Papa recuerda a Benedicto XVI y a Francisco en su primera misa del gallo: "No acoger al hombre es rechazar a Dios"

Durante la misa de Nochebuena en San Pedro, León XIV pidió a los fieles renovar la esperanza y la solidaridad, recordando palabras de sus predecesores sobre la dignidad de cada persona y el sentido profundo de la Navidad

El Papa recuerda a Benedicto

Guardiola aboga por cuidar "con altura" y no "con tensión" del proyecto común que une a España, tras el discurso del Rey

La responsable interina de Extremadura solicita fortalecer la unidad nacional desde el entendimiento y la responsabilidad, evocando que el mensaje navideño del monarca apela al compromiso regional permanente con la convivencia y el avance del país

Guardiola aboga por cuidar "con

Detenidos 115 supuestos miembros de Estado Islámico que planeaban ataques en Navidad y Año Nuevo

Detenidos 115 supuestos miembros de

Mario Vaquerizo mezcla humor y nostalgia al hablar de unas Navidades "un poquito tristes" por la pérdida de un amigo

El cantante destaca la importancia de la familia y los recuerdos en la celebración navideña, asumiendo la melancolía es inevitable tras una reciente pérdida, pero asegurando que priorizará la alegría y la esperanza para el próximo año

Mario Vaquerizo mezcla humor y

Varios trenes de larga distancia y alta velocidad, detenidos en Chamartín por una incidencia en la estación

Varios trenes de larga distancia