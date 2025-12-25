La UE felicita a Asfura tras ser declarado ganador de las presidenciales en Honduras

Nasry Asfura acumuló el 40,27 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de Honduras, una diferencia mínima respecto a Salvador Nasralla, quien logró el 39,53 por ciento, y por encima de Rixi Moncada, candidata del partido LIBRE, que obtuvo el 19,19 por ciento. Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Asfura como ganador el 30 de noviembre, la decisión convirtió su victoria en motivo de controversia por las acusaciones de fraude y la negativa del principal candidato opositor a reconocer los resultados, según informó el medio Europa Press.

Europa Press detalló que la Unión Europea (UE) felicitó oficialmente a Nasry Asfura tras la confirmación de los resultados por parte del CNE. Un portavoz de la UE manifestó que, luego de “un largo y prolongado proceso y la proclamación de los resultados por el CNE”, el bloque europeo reconoce el nombramiento de Asfura e hizo público el interés en colaborar con el futuro mandatario hondureño. En sus palabras: “La UE felicita a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras”, y comunicó la disposición de la UE para abordar conjuntamente prioridades y avanzar en la relación bilateral en asuntos de interés mutuo. Esta señal institucional llega en medio de reclamos y tensiones postelectorales, particularmente por parte de sectores opositores y del partido oficialista LIBRE.

Las declaraciones europeas también valoraron la alta participación ciudadana en las urnas el 30 de noviembre, interpretándola como una muestra del compromiso democrático de la población hondureña. Además, la UE recordó que durante el proceso electoral estuvo presente una numerosa delegación de observadores, tanto nacionales como internacionales, incluyendo una misión propia de observación electoral del bloque europeo.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, tanto el Partido Liberal como LIBRE emitieron denuncias por posibles irregularidades y manipulación durante la jornada electoral. Salvador Nasralla, principal adversario de Asfura y segundo en porcentaje de votos, rechazó públicamente la declaratoria oficial y afirmó que el anuncio del CNE “no refleja la realidad completa del voto ciudadano”. LIBRE, por su parte, acompañó las denuncias de fraude y cuestionó la transparencia del escrutinio.

En contraste con las críticas, Nasry Asfura publicó un mensaje en su red social X donde reconoció el trabajo de las consejeras y de todo el equipo implicado en la organización y realización de la votación. El presidente electo aseguró que se encuentra “preparado para gobernar”, consolidando su postura ante la resistencia que manifiestan sectores de la oposición respecto a la proclamación oficial.

Tal como puntualizó Europa Press, el respaldo internacional hacia Asfura incluye el apoyo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha manifestado en favor del resultado proclamado por las autoridades hondureñas. El propio Consejo Nacional Electoral confirmó el cierre del escrutinio otorgando la mayoría de votos a Asfura sobre Nasralla y Moncada, consolidando formalmente la victoria.

Las tensiones posteriores a la elección se acentuaron por la presencia de misiones de observación internacional, que si bien ofrecieron un marco de supervisión independiente, no lograron disipar las denuncias de parcialidad expresadas por sectores opositores. Europa Press indicó que el despliegue de observadores respondió a la necesidad de legitimar un proceso electoral señalado previamente por la polarización política nacional.

Mientras la Unión Europea insiste en profundizar la cooperación y mantiene su oferta de diálogo al futuro gobierno de Asfura, las pugnas internas en Honduras, tanto en el ámbito político como en el social, reflejan la complejidad que enfrenta el país tras un resultado tan ajustado y sujeto a múltiples cuestionamientos por parte de los candidatos y partidos que no resultaron ganadores en la elección.