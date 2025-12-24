Nasralla insta a Trump a comprobar si Asfura "tiene las manos limpias"

El candidato presidencial de Honduras Salvador Nasralla ha pedido este martes al mandatario estadounidense, Donald Trump, que presione a Nasry Asfura, su declarado favorito, para que permita el recuento acta por acta, en medio de las denuncias de fraude electoral tras casi un mes desde que se celebraron los comicios en el país centroamericano.

"Presidente Trump, el candidato que usted respalda en Honduras es cómplice de silenciar los votos de nuestros ciudadanos. Si realmente es digno de su apoyo, si tiene las manos limpias, si no tiene nada que temer, ¿por qué no permite que se cuente cada voto?", ha declarado en su cuenta de la red social X. "Exíjale que lo haga y compruebe si sigue siendo merecedor de su respaldo", ha agregado.

Las declaraciones del aspirante por el Partido Liberal coinciden con la aprobación, en el seno del Consejo Nacional Electoral (CNE), de una declaración para nombrar al nuevo presidente del país, si bien las actas no han sido revisadas en su totalidad, según recoge el diario 'El Heraldo'.

La medida ha sido apoyada por Cossette López, representante del partido de Asfura en el CNE y acusada desde hace meses por la Fiscalía del país de "conspirar" para provocar un "golpe electoral", así como por la presidenta de la autoridad electoral y representante del Partido Liberal, Anna Paola Hall, mientras que ha votado en contra Marlon Ochoa, del oficialista LIBRE.

Tras el encuentro, este consejero ha anunciado en su cuenta de la red social X la presentación de una denuncia ante la Fiscalía del país "contra el golpe de Estado electoral que se encuentra en ejecución".

La presidenta del CNE, por su parte, ha cuestionado en la misma plataforma "el objetivo" de la denuncia "justamente a días de la fecha límite de la declaratoria" presidencial. "El consejero (Ochoa) ha dado lectura a una denuncia penal, dentro de la cual manifiesta que pedirá al Ministerio Público el secuestro de documentación electoral y del sistema. ¿Quiénes salen ganando si se impide la declaratoria? ¿Quién se queda en el poder?", ha señalado.

En el mismo mensaje, ha advertido de que "continuar judicializando el proceso electoral implicaría nefastas consecuencias para Honduras" y ha hecho un llamamiento a los observadores nacionales e internacionales para que "estén atentos a lo que puedan intentar hacer esta noche contra el proceso electoral o contra quienes lo dirigimos".

Con el 99,2 por ciento del escrutinio, Asfura sigue por delante de Nasralla por una diferencia de apenas 28.163 votos.