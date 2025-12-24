Estonia advierte a Rusia de que disparará a sus militares si cruzan la frontera

El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, detalló que en diversas ocasiones han detectado la presencia de militares rusos sin distintivos oficiales cerca de la región fronteriza de Narva, a quienes calificó de “hombrecillos verdes”. En ese contexto, advirtió que el país está dispuesto a responder con fuego si estas incursiones en el territorio estonio se repiten. Según consignó O2, Tsahkna remarcó que Estonia está lista para derribar cualquier aeronave que traspase su espacio aéreo y enfatizó la firmeza de su postura frente a violaciones de la frontera.

En declaraciones publicadas este miércoles por el portal de noticias polaco O2, el canciller subrayó la creciente frecuencia de incidentes atribuidos a fuerzas rusas en la zona limítrofe. De acuerdo con lo reportado por O2, la semana pasada se notificaron episodios en los que individuos desconocidos, vestidos con uniformes militares carentes de emblemas identificativos, se acercaron a territorio estonio. El jefe de la diplomacia de Estonia recalcó: “Lo digo sin rodeos. Si esos hombrecillos verdes cruzan nuestra frontera, les dispararemos”. Además, instó a que pongan a prueba la vigilancia fronteriza de Estonia, acusando a Rusia de provocar inestabilidad en el límite conjunto.

Tsahkna relató que no es la primera vez que detectan movimientos de este tipo en la frontera, aunque el funcionario también aclaró que hasta ahora ninguna de estas incursiones ha escalado a una situación grave. Como medida preventiva, informaron sobre el cierre temporal del paso fronterizo de Narva después de los hechos registrados la semana pasada. Insistió en que las autoridades continúan con una vigilancia constante de toda la línea divisoria.

El medio O2 precisó que el incidente más reciente involucró a un aerodeslizador tripulado por agentes fronterizos rusos, que cruzó el río Narva y llegó hasta el muelle de la aldea estonia de Vasknarva. Tres individuos descendieron de la embarcación y permanecieron caminando por el atracadero, lo que generó alarma entre las autoridades locales y llevó a una respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad estonios.

Según publicó O2, estos acontecimientos se suman a una lista de desencuentros en la frontera oriental de Estonia, que forman parte de las tensiones más amplias que afectan a los países bálticos desde el inicio de la guerra en Ucrania y el aumento de la actividad rusa en las proximidades del territorio de la OTAN. La política estonia en este contexto se ha centrado en reforzar los sistemas de vigilancia y las capacidades defensivas a lo largo de la frontera rusa, en coordinación con los aliados occidentales y en línea con los compromisos de la Alianza Atlántica.

El ministro Tsahkna indicó, según citó O2, que la seguridad de la frontera con Rusia tiene ahora prioridad absoluta en la agenda nacional estonia. Las autoridades mantienen canales de comunicación abiertos con sus socios internacionales, mientras se adoptan medidas para fortalecer la protección del espacio aéreo y terrestre. Tsahkna añadió que cualquier intento de traspaso por parte de personal no identificado, ya sea por tierra o aire, recibirá una respuesta clara para defender la soberanía del país.

Según detalló el medio O2, Estonia ha optado por una actitud vigilante ante situaciones similares experimentadas en el pasado, en las cuales no se produjeron mayores consecuencias. Sin embargo, la decisión reciente de endurecer los controles y de emitir advertencias explícitas a las fuerzas rusas ilustra una mayor firmeza. La diplomacia estonia ha señalado a estos incidentes como señales de presión y de pruebas a la capacidad de reacción de los actuales sistemas de defensa.

Las autoridades estonias recalcaron, en las palabras difundidas por O2, que no subestiman el riesgo que plantean las maniobras de personal ruso no identificado en la frontera. El cierre del paso de Narva fue presentado como una acción preventiva dentro de la estrategia de gestión de crisis diseñada por el gobierno. Los responsables políticos mantienen la cooperación con los servicios de inteligencia para monitorear e investigar todos los movimientos detectados cerca del límite territorial.

De acuerdo con lo informado por O2, la postura de Estonia en este escenario se apoya en la determinación de hacer respetar la inviolabilidad de su frontera nacional, en el marco del derecho internacional. La declaración de que el país no dudará en utilizar la fuerza contra incursionistas se interpreta desde Tallin como un mensaje dirigido tanto a Moscú como a la comunidad internacional sobre el compromiso de proteger la integridad territorial.

O2 aportó detalles sobre la dinámica en Narva, ciudad situada al noreste de Estonia y separada de Rusia solo por el río homónimo, convirtiéndola en uno de los puntos más sensibles para la seguridad fronteriza del país. Las acciones de las últimas semanas han motivado la revisión de los protocolos de control y la intensificación de patrullas en toda la zona.

El reciente cruce de un aerodeslizador con agentes rusos marca el más reciente episodio en una serie de incidentes que Estonia considera una prueba de presión por parte de su vecino oriental. Según recogió O2, la atención de las autoridades se centra en evitar que estos hechos se repitan y en responder con medidas claras y rápidas ante la eventualidad de nuevos movimientos no autorizados.