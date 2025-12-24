Agencias

David Bisbal lleva la magia de la Navidad al hospital con una visita inesperada y un concierto para pacientes

El cantante emocionó a pacientes y personal sanitario al interpretar villancicos y temas propios en un hospital, afirmando: "Es un placer para mí estar aquí", y transmitió esperanza y alegría en unas fechas especialmente difíciles para muchos

Guardar

David Bisbal optó por concluir su gira nacional en un entorno poco habitual para los grandes conciertos. La sala de un hospital de HM Hospitales se transformó este martes en escenario para un breve recital, según consignó el medio que cubrió la cita. Bisbal explicó el motivo de su elección antes de iniciar la actuación: “Llevamos todo el año cantando por todo el país y hemos pensado que habría gente que pasaría estas fechas tan especiales en el hospital. Vamos a terminar así la gira. Es un placer para mí estar aquí”.

La presencia del cantante supuso una sorpresa para las personas ingresadas y el personal sanitario, quienes presenciaron una actuación cargada de simbolismo en vísperas navideñas, según reportó el mismo medio. El repertorio seleccionado incluyó tanto villancicos tradicionales como temas propios, generando una atmósfera cálida y cercana en un contexto que habitualmente se asocia con la distancia de los hogares y la rutina médica.

Según detalló la fuente, Bisbal comenzó el miniconcierto con una versión de "Blanca Navidad". Este villancico sirvió como primer acercamiento musical y propició que la sala experimentara una tonalidad festiva e íntima, centrando la atención de los presentes en la música y las emociones del momento. Quienes se encontraban ingresados manifestaron sorpresa y emoción por la iniciativa.

A continuación, el almeriense decidió incluir "Princesa", una de las canciones de su repertorio que goza de reconocimiento entre su público. Durante la interpretación, el público asistente, principalmente pacientes, acompañó al artista coreando la letra. Los testimonios recogidos por el medio subrayan el ambiente emotivo que se generó en la sala del hospital, en contraste con el entorno cotidiano del recinto sanitario.

Para finalizar la actuación, el artista eligió el villancico "Todo es posible en Navidad". El medio que cubrió el evento subrayó que este tema, cargado de mensajes de esperanza, resultó especialmente significativo en un entorno donde muchas personas afrontan el final del año lejos de sus entornos habituales. El cierre del miniconcierto se interpretó como un intento de transmitir ánimos y optimismo, tanto a los ingresados como a quienes trabajan en el hospital.

Durante la jornada, tanto pacientes como personal sanitario se mostraron agradecidos y receptivos ante la visita del cantante, según la misma fuente. La presencia de Bisbal y la música en directo generaron instantes de alivio anímico y distracción, rompiendo la rutina hospitalaria propia de estas fechas. La visita no solo constituyó el cierre de la gira del artista, sino que también se integró en el marco de actividades que buscan hacer más llevaderas las festividades en hospitales, informó el medio.

El gesto de Bisbal destaca por el contexto en el que se realizó, ya que eligió dedicar el cierre de una gira nacional a un público diferente al habitual, pensando especialmente en quienes enfrentan las fiestas sin poder abandonar el entorno hospitalario. El medio informó que los villancicos y canciones interpretados respondieron a la intención de proporcionar compañía y fortalecer el ánimo de los pacientes.

El acto se desarrolló en un ambiente reducido y familiar dentro de las instalaciones hospitalarias, permitiendo que el contacto entre el artista y las personas allí presentes resultase próximo y directo, según registró el medio. Bisbal, conocido por su carrera tanto nacional como internacional, destinó este tiempo a compartir con personas que residen temporalmente en el hospital durante las vacaciones navideñas, llevando un mensaje de aliento y cercanía en fechas especialmente sensibles.

Temas Relacionados

David BisbalNavidadHM HospitalesPacientesAlmeríaEspañaConcierto solidarioVillancicosPersonal sanitarioPrincesaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Un ataque con drones provoca un incendio en dos depósitos de petróleo en el suroeste de Rusia

Infobae

Las ONG ecologistas ven "pocos avances" medioambientales en 2025, pero mucha movilización social

El informe de las principales organizaciones advierte sobre la falta de progresos en cuestiones ecológicas y resalta el aumento de participación social, mientras crece la preocupación por la legislación y el impacto de incendios que marcaron el año en España

Las ONG ecologistas ven "pocos

Israel anuncia la muerte de un hombre implicado en financiar a Hamás en un ataque en el sur de Gaza

El portavoz militar israelí afirmó que Abú al Hay Zaqut, responsable de recaudar fondos para la rama armada de Hamás, murió junto al número dos de las Brigadas Ezzeldin al Qassam durante un bombardeo aéreo reciente en Gaza

Israel anuncia la muerte de

Jordi Sevilla dice que le sorprendió la "rapidez" del rescate a Plus Ultra y ve "rarillo" que Koldo grabara todo

El exministro y expresidente de Red Eléctrica admitió asombro por la velocidad con que se autorizó la ayuda estatal a la aerolínea y consideró extraña la conducta de Koldo García, aunque señaló desconocer detalles sobre el expediente específico

Jordi Sevilla dice que le

España ha recibido desde 2023 un total de 2.349 solicitudes de protección internacional de población palestina

El gobierno confirma un aumento sostenido de expedientes de asilo de origen palestino desde 2023, con altas tasas de admisión y reconocimiento, aunque persisten críticas por demoras y complejidad de los procedimientos, según respuesta parlamentaria consultada por Europa Press

España ha recibido desde 2023