Agencias

La Justicia rusa ilegaliza el grupo Pussy Riot por "extremista"

Guardar

Un tribunal de Moscú ha fallado a favor de ilegalizar el grupo de punk Pussy Riot por "extremista", en base a una demanda presentada por la Fiscalía, que alegó que las acciones de la banda, que desde 2011 vienen celebrándose tanto fuera como dentro del país, "representan una amenaza para la seguridad del Estado".

"Las afirmaciones del vice fiscal general de la Federación Rusa son sostenidas y la banda punk Pussy Riot es reconocida como una organización extremista", ha dicho el juez tras una vista a puerta cerrada, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

La gran mayoría de los integrantes del grupo residen actualmente fuera de Rusia, país en el que se enfrentan a varias causas penales, las últimas de ellas relacionadas con la supuesta difusión de desinformación y ataque a las Fuerzas Armadas, en el marco de la guerra de Ucrania.

La banda adquirió notoriedad internacional en 2012, poco después de su fundación, tras la celebración de una 'oración punk' en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú para protestar, a pocos días de las elecciones, por la reelección del presidente ruso, Vladimir Putin, por lo que fueron detenidas.

Nadezhda Tolokónnikova, Maria Aliójina y Ekaterina Samutsevich fueron declaradas culpables en agosto de ese mismo año por vandalismo motivado por odio religioso y condenadas a dos años de cárcel. La sentencia de Samutsevich fue suspendida en apelación, mientras que sus dos compañeras fueron amnistiadas en 2013.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Duelo y silencio en Sídney tras el tiroteo más grave en Australia en tres décadas

Infobae

La comunidad musulmana de Australia condena el atentado en Sídney durante un evento judío

Infobae

Reino Unido condena el juicio "políticamente motivado" contra Jimmy Lai en Hong Kong

Infobae

La nipona Space One programa para febrero su tercer intento de orbitar un satélite privado

Infobae

El cantante Cliff Richard revela que fue tratado de cáncer de próstata

Infobae