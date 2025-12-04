Agencias

El irregular Manchester United empata en casa frente al West Ham

Guardar

El Manchester United ha empatado en casa (1-1) este jueves ante el West Ham United en el cierre de la jornada 14, donde un gol de Soungoutou Magassa para los 'hammers' en las postrimerías ha respondido al gol previo de Diogo Dalot para unos 'diablos rojos' irregulares en la Premier League.

En Old Trafford, Dalot puso el 1-0 en el minuto 58 tras domar dentro del área rival un mal disparo de Casemiro y meter un derechazo a contrapié del portero. Sin embargo, Bryan Mbeumo erró un par de ocasiones para el equipo local y Magassa igualó la contienda definitivamente en el 84'.

Al saque de un córner, la zaga mancuniana no despejó de forma tajante y el dorsal 27 de los visitantes aprovechó ese balón suelto para remachar su gol a puerta vacía. El resultado dejó al Manchester United con 22 puntos, en un pelotón de equipos que persiguen posiciones europeas, y al conjunto 'hammer' con 12 puntos, aún metido en la zona de descenso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irene Paredes: "Es de los escenarios y partidos que te marcan"

El reciente éxito del combinado español impulsó la moral del grupo tras superar rivales de gran jerarquía, consolidando la seguridad interna y marcando el inicio de un ciclo prometedor con fortaleza, liderazgo compartido y solidez defensiva reconocidos por la capitana

Irene Paredes: "Es de los

Al menos nueve muertos, incluidos cuatro niños, en ataque de las RSF contra una guardería y un hospital en Sudán

Al menos nueve muertos, incluidos

Sonia Bermúdez: "No es una liberación, es felicidad por las jugadoras"

La entrenadora nacional valoró el esfuerzo colectivo y la cohesión como factor decisivo en la conquista continental del conjunto femenino, resaltando la importancia del apoyo de la afición, el compromiso de la plantilla y la fortaleza táctica frente al equipo rival

Sonia Bermúdez: "No es una

El presidente de Portugal aplaza una visita a España tras someterse a una intervención quirúrgica de urgencia

Los voceros de la Casa Civil confirmaron que la visita oficial a Madrid queda pospuesta por motivos médicos, mientras el mandatario evoluciona tras ser operado de urgencia por una hernia aguda y se prioriza su plena recuperación física

El presidente de Portugal aplaza

Gabriela Guillén: "Estoy muy contenta por el acuerdo al que hemos llegado el padre de mi hijo y yo"

La empresaria confirmó ante la prensa que se alcanzó una solución definitiva sobre la convivencia y la crianza del hijo en común con Bertín Osborne, resaltando la prioridad en la estabilidad familiar y la protección de su vida privada tras meses de tensión mediática

Gabriela Guillén: "Estoy muy contenta