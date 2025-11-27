Hamás condena las muertes de detenidos palestinos en manos de Israel desde el 7 de octubre

Jerusalén, 27 nov (EFE).- Hamás condenó este jueves las muertes de detenidos palestinos en dependencias penitenciarias israelíes o bajo custodia militar desde el 7 de octubre de 2023, que organizaciones pro derechos humanos israelíes cifran en 98, según una nota publicada en sus canales oficiales.

"Las estadísticas reflejan un enfoque del crimen organizado que ha convertido las cárceles en campos de exterminio para aniquilar a los hijos de nuestro pueblo", afirma el comunicado de la organización islamista.

Al menos 98 palestinos han muerto en dependencias penitenciarias de Israel o bajo custodia militar israelí desde el 7 de octubre de 2023, según un informe de la ONG israelí Physicians for Human Rights Israel (PHRI).

La organización israelí, una de las primeras del país en acusar al Gobierno de Benjamín Netanyahu de cometer un genocidio en la Franja de Gaza, ha documentado desde octubre y hasta el pasado agosto la muerte 94 palestinos (46 palestinos en centros penitenciarios y 52 bajo custodia castrense).

A esas muertes -68 muertos eran de la Franja de Gaza y 26 o bien eran de la Cisjordania ocupada o tenían la ciudadanía israelí- se suman otras cuatro registradas después de haberse completado el informe.

"Los resultados iniciales de las autopsias publicados por las familias de los fallecidos, junto con los testimonios de los abogados que visitaron las prisiones y la información médica obtenida ante alguna de las muertes, apuntan a un patrón sistemático de violencia severa", dice la organización.

Entre los casos que se encontró se incluyen traumatismos craneales, hemorragias internas y costillas rotas y otros casos, indica, "revelan graves negligencias médicas, como desnutrición extrema o negación de atención vital", recoge el informe.

Un grupo de ONG israelíes de derechos humanos denunciaron ante la ONU el uso por parte del Estado de Israel de la tortura como un instrumento de "violencia estatal institucionalizada" contra los detenidos palestinos en los territorios ocupados y en el propio territorio israelí, que se ha visto agravado desde el ataque de Hamás del octubre de 2023.

El documento, hecho público este miércoles, está firmado por cinco organizaciones israelíes -el centro legal Adalah, HaMoked, el Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI), Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI) y Padres contra la Detención de Niños (PACD)- y detalla que mientras altos funcionarios israelíes han sancionado estos abusos, los mecanismos judiciales, administrativos y médicos no han intervenido.

Según el documento, basado en testimonios de detenidos y profesionales de la salud, así como visitas a prisiones, las ONG constataron que los ataques de octubre de 2023 en territorio israelí sirvieron como "catalizador" de la escalada en la tortura. EFE