FundéuRAE: “Guinea-Bisáu”, topónimo asentado en español

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que el topónimo en español para aludir a este país es "Guinea-Bisáu", con una "s" y tilde en la segunda "a", y no "Guinea-Bissau".

Sin embargo, se pueden encontrar en noticias ejemplos como los que siguen: “El presidente de Guinea Bissau denuncia un golpe de Estado y asegura estar detenido por militares”, “Los militares toman el control del Gobierno en Guinea Bissau un día antes de conocerse el resultado de las elecciones” o “El Ejército asegura haber tomado el poder en Guinea-Bissau en pleno proceso electoral”.

La “Ortografía de la lengua española” recoge en su listado de países y capitales la forma “Guinea-Bisáu” como el topónimo asentado en español de este país africano, escrito con guion, con una sola ese y con tilde en la segunda palabra.

Por su parte, la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas” señala que se aplica lo mismo para su capital, “Bisáu”. Por ello, no se recomienda, respectivamente, escribir “Guinea-Bissau” ni “Bissau”, que son las grafías portuguesas, pues el dígrafo “-ss-” no forma parte del sistema ortográfico del español.

Se recuerda, además, que el gentilicio es “guineano”, de acuerdo con el diccionario académico. Sin embargo, y dado que también se puede referir a Guinea o Guinea Ecuatorial, es posible emplear la expresión “de Guinea-Bisáu” para evitar alguna ambigüedad que no esté clara por el contexto.

Así, en los enunciados del principio, lo apropiado habría sido “El presidente de Guinea-Bisáu denuncia un golpe de Estado y asegura estar detenido por militares”, “Los militares toman el control del Gobierno en Guinea-Bisáu un día antes de conocerse el resultado de las elecciones” y “El Ejército asegura haber tomado el poder en Guinea-Bisáu en pleno proceso electoral”.

